Carlos Martínez lamenta que a Mañueco le "temblaran las piernas" a la hora de actualizar las normativas de igualdad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) y el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez (d), durante las Jornadas 'Feminismo como respuesta. - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado este jueves que al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "le temblaron las piernas" a la hora de actualizar las normativas de igualdad cuando él mismo le ofreció la posibilidad de llegar a un acuerdo.

A juicio del socialista, el mandatario 'popular' se echó atrás "para no cabrear a su socio preferente, que es Vox", ha insistido en el marco de la jornada 'Feminismo como respuesta. Por el cumplimiento del pacto de Estado contra la violencia de género en Castilla y León', que se ha celebrado en el salón de actos de la Alhóndiga, en Zamora.

Allí, Martínez ha aprovechado para recordar que "hace 15 años que no hay actualizaciones" de las normativas en esta materia en la Comunidad.

Por otro lado, el líder socialista ha reconocido la "difícil pelea en entornos rurales" para concienciar a la población sobre esta lacra, por lo que ha apostado por "territorializar" el problema ante la "ausencia de políticas públicas" en esta materia en la Comunidad y ante el "puedo, pero no quiero" de Mañueco.

En este sentido, Martínez ha asegurado que existe una "clara desconexión" entre la Junta y las "necesidades reales" en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. "La Junta no existe y Mañueco sigue en el diván porque pretende que estas políticas solo sean cosa de ayuntamientos y Gobierno", ha subrayado.

Por todo ello, Martínez ha criticado que la Junta haya "desaparecido de la acción política", lo que ha obligado al PSOE a "hacer lo que no hacen: de Gobierno en la oposición" y liderando una "interlocución con colectivos y con la sociedad".