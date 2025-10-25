Carlos Martínez pide "romper dinámicas" para convencer a los ciudadanos que se quedan en casa y no van a votar

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante las Jornadas 'Atrévete a construir futuro' que celebra el PSOE en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido hoy "romper dinámicas" para seducir al 33 por ciento de ciudadanos que se quedan en casa y no acuden a votar.

Así lo ha señalado Martínez durante un diálogo con el portavoz del Congreso, Patxi López y el presidente de Asturias, Adrián Barbón, moderado por la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, con el que se ha clausurado la Jornada 'Atrévete a construir futuro' que se celebra en León.

Los representantes socialistas han arropado a Carlos Martínez, de quien ha destacado su labor de gestor en Soria y han apelado a la "esperanza" y a "reivindicar los sentimientos" para alcanzar el cambio en Castilla y León.

Por su parte, Martínez ha recordado que Castilla y León es la suma de nueve provincias, pero "no la suma colectiva de nueve" sin identidad colectiva. "El reto ahora, que asumo en primera persona, es que tenemos que intentar generar ese proyecto colectivo de Comunidad autónoma", ha recalcado.

Del mismo modo, ha asegurado que solo desde la unidad y el entendimiento de la diversidad se alcanza ese proyecto colectivo que aleje a los ciudadanos de la "resignación" en el que algunos quieren "obligarles a entrar", según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

"Si somos capaces de generar un proyecto sólido, horizontal, que lo hagamos creíble, no solo para ganar, sino para hacer políticas públicas", ha afirmado, para reivindicar también que Castilla y León tiene que ser visible y tener una voz que se escuche en Madrid, pero también en Bruselas.