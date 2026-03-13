Carlos Martínez recorre en campaña 6.000 kilómetros y más de 25 municipios

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante un acto público en el Palacio de la Audiencia, a 7 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ca - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha recorrido a lo largo de la campaña electoral que finaliza este viernes 6.000 kilómetros y más de 25 municipios.

Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, quien ha hecho balance de la campaña de cara a las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo, en la que ha asegurado que Martínez ha recorrido la Comunidad para presentar su modelo, "basado en soluciones a los problemas de los castellanos y leoneses".

Rubio ha abogado por el "cambio" en Castilla y León para que, a partir de este domingo, se acabe con el "desgobierno" de 40 años del PP y ha apuntado que el domingo se elige entre el modelo socialista "cercano y empático" y el "agotado y gris" de Alfonso Fernández Mañueco.

Así, Nuria Rubio ha apelado a la "ilusión" frente a un modelo de de los 'populares' de "dejadez absoluta" de siete años de "pesadilla" de Mañueco al frente de la Junta.

