Carlos Martínez: "La sociedad de CyL no está haciendo ruido, está gritando por una sanidad pública garantizada"

El secretario del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante la concentración en favor de la sanidad pública en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS

Denuncia el "desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública en Castilla y León

VALLADOLID,. 21 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha denunciado este sábado el "desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública en la comunidad autónoma durante una concentración en la Plaza Mayor de Valladolid.

"Hay algunos datos que son absolutamente incuestionables y que se han puesto encima de la mesa durante todos estos días atrás, estas semanas atrás por parte de todas las plataformas en cada una de las provincias", ha afirmado Martínez, quien ha señalado que "faltan 5.000 profesionales de la enfermería" en Castilla y León.

Asimismo, ha indicado que "el 36% de nuestros médicos, es decir, uno de cada tres de los profesionales médicos de la medicina que están ejerciendo en Castilla y León, tienen más de 55 años", lo que, a su juicio, "es la realidad de la sanidad pública por la que está clamando la totalidad de las nueve provincias que componen nuestra comunidad autónoma".

PAGAR DOS VECES

"Y hay un dato que es significativo y que es relevante y que seguramente sea el objetivo por el cual se está haciendo este desmantelamiento progresivo de la sanidad, que es que un 25 un 23 casi uno de cada cuatro ciudadanos de Castilla y León ya está concertando seguros privados y por tanto está pagando dos veces por tener una sanidad", ha denunciado en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, Martínez ha asegurado que "son datos reales, son datos que se pretenden ignorar por parte de la consejería, se pretenden ignorar por parte del señor Fernández Mañueco, pero que son una realidad en una comunidad autónoma como esta".

"Hoy la sociedad de Castilla y León no está haciendo ruido, está gritando, está reivindicando la necesidad de una salud para todos garantizada desde el punto de vista público con acceso garantizado a todos y cada uno de los territorios, a todas y cada una de las comarcas de nuestra comunidad autónoma", ha insistido.

Además, ha reclamado "un refuerzo en primaria con el objetivo del 25% del presupuesto en sanidad" y "darle un giro de guión también, desde el punto de vista sanitario, algo que es un derecho básico del ciudadanía".

Por último, Martínez ha criticado "las infraestructuras absolutamente obsoletas a ritmo de ejecución de más de 20 años" y "los salarios absolutamente precarios" del personal sanitario en Castilla y León.