Carlos Pollán apela "recuperar el sentido común" y "dignificar" al empresario para impulsar emprendimiento entre jóvenes

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán (derecha), junto al presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio César Álvarez (izquierda). - FUNDACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reivindicado este lunes la necesidad de "recuperar el sentido común" y "dignificar" la figura del empresario como elementos "clave" para favorecer el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes.

Así lo ha expresado durante la presentación de la tercera edición del programa CEL Emprende, en León, un acto celebrado en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro que ha contado con la participación del presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio César Álvarez.

En su intervención, Pollán ha advertido de las dificultades a las que se enfrentan quienes deciden emprender en España y ha lamentado el "desprestigio" que ha sufrido la figura del empresario: "No soplan buenos vientos para el emprendimiento. No por falta de ganas, sino por falta de condiciones de posibilidad. Emprender en España se asemeja, cada vez más, a una carrera de obstáculos", ha apuntado.

Prueba de ello es, según ha señalado, el "desprestigio" que sufre "de un tiempo a esta parte" la figura del empresario, hasta el punto de que muchos profesionales "ocultan su ocupación". "Como si la sola denominación de empresario fuese un tipo penal", ha apostillado.

El presidente de las Cortes ha defendido además la necesidad de encontrar un "equilibrio" entre libertad y regulación, apelando al "sentido común", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Fundación de Castilla y León.

En este sentido, Pollán ha declarado: "No abogo ni por reducir las reglas del juego a la ley de la selva, ni por reglamentar la actividad hasta el más mínimo detalle. Lo que necesitamos es una restauración masiva y urgente del sentido común, tanto en la empresa como en la política, en la administración y, en general, en cualquier ámbito de la vida".