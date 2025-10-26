Carlos Solano construye una fábula sobre la diversidad, la inclusión y la familia escogida en la emotiva 'Leo & Lou'

El equipo de 'Leo & Lou' ofrece una rueda de prensa en la Seminci - SEMINCI

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Carlos Solano articula una fábula sobre la diversidad, la inclusión y la familia escogida en 'Leo & Lou', una emotiva 'road movie' cuyo estreno mundial ha acogido la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Se trata de una coproducción entre España, Reino Unido y Rumanía dirigida por este cineasta debutante Carlos Solano, nominado al Goya en 2016 por el cortometraje 'Extraños en la carretera', que ha tenido una buena acogida por parte del público vallisoletano.

En sus 101 minutos de duración, destaca la "química tan especial" que han trasladado a la pantalla sus protagonistas principales, quienes dan vida a la historia de un hombre gruñón, al que encarna Isak Férriz ('Asalto al banco central', 'El cuerpo en llamas)', y una niña de diez años que se ha escapado de un centro de acogida (Julia Sulleiro).

Ambos emprenden de forma improvisada un viaje por los espectaculares paisajes gallegos a través de una fábula creada por Solano y su coguionista, Carlos Camba, y los productores Miriam Rodríguez y Gervasio Iglesias..

Precisamente, todo el equipo del largometraje ha participado este domingo en una rueda de prensa en el Teatro Calderón de Valladolid para analizar los detalles de una cinta que está incluida dentro de la sección Proyecciones Especiales, en la Gala RTVE celebrada en el Teatro Zorrilla.

La diversidad es algo que la película transmite y defiende desde su propio argumento, ha sostenido el realizador, quien ha explicado que Leo dejó de hablar tras la prematura muerte de sus padres en un accidente en el mar y atravesada por este trauma, ha perdido su capacidad de conectar fácilmente con otras personas.

Para esto, el trabajo con lengua de signos fue una "piedra angular" del proyecto. "En el casting buscábamos niños que pudieran hablar lengua de signos. Julia viene de un colegio inclusivo en el que se enseña este idioma", ha comentado una de las productoras del filme, Miriam Rodríguez.

El director, quien plasma en la película una mirada exenta de paternalismos, ha subrayado que las personas sordas son ciudadanos, deberían enseñar eso en todos los colegios, razón por la que ha confesado que le parece "aterrador" vivir cerca de alguien y no poder comunicarte, y hay "algo perverso cuando la sociedad se olvida de estas personas".

"Me hace plantearme cómo hemos tratado a las personas sordas para que sientan que las hemos dejado de lado. Creo que debemos detenernos para intentar entender su forma de ver el mundo", ha añadido el cineasta.

Durante la presentación de la película, otro de los aspectos interesantes que se han puesto sobre la mesa ha sido la importancia de volver a la infancia o la juventud. Así lo ha expresado la actriz Maggie Civantos, que da vida a la tutora de la niña en el centro de acogida), al resaltar la importancia de no perder la creatividad que ofrecene las etapas previas de la vida, un aspecto que se refleja en la cinta a través del juego.

"En el largometraje, cuando los protagonistas se disfrazan o realizar alguna actividad, se plantea como un juego, algo que es muy especial", ha explicado la intérprete, quien también ha destacado las diferentes formas de comunicación que existenten y se plasman en la pantalla a través del lenguaje de signos.

UNA PELÍCULA FAMILIAR

Más que una amistad, Leo y Lou encuentran en el otro una familia, desafiando la idea del criterio estrictamente biológico. "Lou se fue de Galicia escapando de su propio pasado familiar, pero junto a Leo y a través de este viaje, él va madurando y gracias a ella se vuelve a acercar a su padre, que es algo que tenía pendiente desde hace muchos años", ha señalado Isak Férriz.

El actor ha alabado también la labor de los intérpretes jóvenes al referirse a su compañera de viaje durante la película y principal protagonista.

En este punto ha destacado que le gusta trabajar con ellos por esa "ilusión" que tienen al aproximarse a su personaje y a las escenas. "Julia es una actriz innata y fue muy divertido asumir nuestra tarea como un juego", ha reconocido.

Por su parte, el subdirector de cine de RTVE, Gervasio Iglesias, ha puesto de relieve la capacidad de 'Leo & Lou' para llegar a públicos muy diversos, razón por la que ha destacado la necesidad de apoyar el talento emergente y, sobre todo, esta idea de poder hacer cine para todo tipo de públicos.

"No hay nada más bonito que cuando vas al cine y sales con más energía de la que tenías. Esta es una película imperdible en ese sentido", ha analizado el subdirector de cine de RTVE.