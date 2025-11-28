El carnaval invade el Auditorio de León a través de 'Farra' este domingo y el próximo lunes

Imagen de la función 'Farra', que Compañía Nacional de Teatro Clásico y Compañía Lucas Escobedo subirá al escenario del Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Compañía Lucas Escobedo pondrán en escena en el Auditorio Ciudad de León 'Farra', una obra que se representará este domingo a las 18.00 horas y el lunes día 1 de diciembre a las 10.00 horas.

La representación se adentra en la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando el encuentro. Calificada para mayores de doce años, esta función forma parte de la programación infantil de Artes Escénicas promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

La obra está escrita por María Díaz y Lucas Escobedo, este último también director de la misma, mientras que la interpretación corre a cargo de Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Irene Coloma, Jesús Irimia 'Xuspi', Lucas Escobedo, Paula Lloret y Raquel Molano, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Red de Teatros de Castilla y León participa en esta iniciativa que cuenta con una duración de 60 minutos. Las entradas se pueden adquirir a través del abono familiar o de manera individual por un precio de seis euros o de cuatro euros para la modalidad de función escolar.

'Farra', ganadora del galardón a Mejor Espectáculo Musical en los Premios Max 2025, se adentra en la celebración, la cultura y la comunidad en el Madrid de 1568, 1668 o 2024. "Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. La farra barroca, la fiesta, abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y regocijos", señala el Ayuntamiento de León.