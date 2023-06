Carnero afirma que se irá si no es capaz de soterrar y defiende que este proyecto es el motivo por el que será senador

Asegura que obras de integración como Labradores o Padre Claret seguirán adelante si un estudio determina que son compatibles con el gran túnel

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este lunes que el principal motivo por el que ha decidido encabezar la lista del Partido Popular al Senado en las próximas elecciones generales ha sido el proyecto del soterramiento del ferrocarril, que es la "gran motivación", de su mandato hasta el punto de que ha afirmado que si no es capaz de soterrar se irá, aunque no ha hablado de límites temporales.

El recién investido como regidor ha ofrecido este lunes una rueda de prensa junto a la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal, para explicar el pacto que han alcanzado y la organización de su Gobierno, en la que ha sido preguntado por su concurrencia como candidato al Senado por la provincia de Valladolid.

Carnero ha asegurado que su planteamiento ha sido poder defender mejor como senador los intereses de la ciudad de Valladolid "y muy especialmente un hecho tan fundamental y medular como es el soterramiento".

Según el regidor 'popular' en Valladolid hay que tomar decisiones sobre este proyecto, que se descartó en 2017 ante la falta de viabilidad de la Sociedad Alta Velocidad, pero ha considerado que las decisiones que se tienen que tomar en relación al soterramiento "no están aquí, están en Madrid".

Por eso, afirma que ha señalado que "en un primer momento que fuera factible y posible ser candidato como senador por esta provincia" lo sería para defender los intereses de la provincia, de la ciudad y en especial ese gran proyecto, que como indicó el pasado sábado durante el Pleno de toma de posesión es una "gran motivación" para ser alcalde.

De hecho, ha enfatizado que si no es capaz de soterrar se irá, si bien no ha precisado si fija un plazo para saber si existe posibilidad o imposibilidad de acometer la gran obra ferroviaria.

Carnero ha situado como "modelo" de alcalde a su compañero de partido y regidor de Málaga Francisco de la Torre que según Carnero "ha sido durante varias legislaturas senador".

Para el nuevo alcalde de Valladolid estar en el Senado permite "estar en contacto permanente con los ministros" sin la actividad "intensa y más completa" que considera que se vive en el Congreso de los Diputados, por lo que ha recalcado que acudirá a la Cámara alta "de representación territorial" cada 15 días para defender los intereses de Valladolid y su provincia.

Carnero ha subrayado que será algo "totalmente compatible" con la Alcaldía, si bien ha reconocido que "quizás para quien no sea tan compatible será para mi familia", porque supone que implicará un "sobreesfuerzo" que en cualquier caso asume encantado para lograr "el gran proyecto de ciudad", una obra que está convencido de que va hacer de Valladolid "algo distinto".

POSICIÓN ANTE LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN EN MARCHA

En cuanto a las obras urbanas para lo que él ha definido como "la mal llamada integración" del ferrocarril y que han sido impulsadas en los últimos años por el Gobierno de PSOE y Valladolid Toma la Palabra, Jesús Julio Carnero ha abogado por dejar "que las cosas transcurran y transiten por su debido cauce".

Así, ha dado por seguro que se va a concluir la actuación pendiente en el entorno del nuevo paso de Panaderos, para concluir la salida del túnel peatonal y la zona verde y parques que se han creado alrededor, ya que considera que es "de sentido común" no dejarlo "empantanado".

NUEVO MODIFICADO DEL CONTRATO EN PANADEROS

En este sentido, ha explicado que el pasado lunes visitó esa zona a iniciativa del exalcalde Óscar Puente y acompañado por él y le planteó que era necesario autorizar un modificado de obra para ejecutar una salida de menos de diez metros del túnel peatonal hacia la calle.

"Es tan de sentido común que hay que hacerlo, que por nuestra parte no va a haber ningún problema, porque entre otras cosas, ese túnel es totalmente compatible con el proyecto de soterramiento", ha añadido Carnero, que ha destacado que esa nueva infraestructura suma un nuevo túnel peatonal y mejora este entorno para que puedan "disfrutar las familias".

Asimismo, ha añadido que él mismo propuso mejorar una barandilla que da al túnel porque durante una visita en la campaña electoral un vecino le advirtió de que "si no se lleva a cabo una actuación adecuada, puede haber algún percance".

"En aquellas cuestiones que tienen un sentido lógico, que tienen un sentido común que nos lleva a trabajar por el conjunto de la ciudadanía se va a hacer", ha enfatizado Jesús Julio Carnero, pero en el caso de aquellos aspectos que "no hayan arrancado" y que no sean compatibles con el proceso de soterramiento no se llegarán a ejecutar.

En todo caso, ha detallado que se llevará a cabo un estudio "puntual y pormenorizado" de "todas y cada una" de las actuaciones previstas en ese proyecto de integración, como por ejemplo el paso peatonal de Padre Claret, cuyas obras han comenzado hace unas semanas, y la remodelación del túnel de Labradores que se preveía comenzar este verano.

Por otro lado, ha explicado que se constituirá una Mesa del Soterramiento que dependerá directamente del área de Alcaldía.

También ha explicado que se dará una importancia especial a la sociedad municipal de Vivienda y Suelo (VIVA) en la gestión del proyecto del soterramiento, e incluso ha añadido que tiene "clarísimo" quien será su nuevo gerente, pero considera que no lo puede anunciar porque es una decisión que corresponde "a dos" y "tiene que ser el que diga que sí".

En cuanto a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, ha considerado que no le corresponde a él decidir ahora si debe continuar como director gerente el exconcejal del PSOE Antonio Gato, porque están representadas el conjunto de las administraciones y entiende que los acuerdos que hayan de adoptarse se tomarán en ese seno.