Carnero agradece el "civismo" de ciudadanos y el trabajo de los servicios públicos por facilitar una noche "de fiesta"

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha agradecido este lunes el "civismo" de los ciudadanos y el trabajo de los servicios públicos de la ciudad y de otras administraciones y entidades para que los vallisoletanos pudieran disfrutar la pasada noche de "una fiesta sin incidencias" tras el triunfo de la Selección Española en la Final del Mundial de Fútbol masculino.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de su visita a las instalaciones de Horse en Valladolid, Carnero ha considerado que los vecinos de Valladolid tienen que estar "doblemente satisfechos" y por que se pudo tener una noche "de fiesta" sin incidencias.

Además del trabajo de los servicios públicos municipales como Policía Bomberos o Limpieza, sobre lo cual el regidor ha compartido en la red social 'X' una fotografía de la Plaza Mayor aparentemente limpia tras acabar la noche con mucha suciedad y restos, Carnero ha destacado el trabajo de Protección Civil, Cruz Roja y "muy especialmente" a la Policía Nacional.

En cuanto a la Selección Española ha querido "destacar a todos y cada uno de los jugadores", pero especialmente se ha centrado en las figuras del seleccionador Luis de la Fuente y del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Finalmente, ha querido compartir el pésame con los vecinos de Ciudad Rodrigo y los familiares del menor fallecido la pasada noche durante la celebración de la victoria de la Selección. "Vaya desde aquí todo mi abrazo, tanto al alcalde de la ciudad como a todos y cada uno de los vecinos, y más especialmente a familia del fallecido", ha aseverado.