Carnero aprovecha la cumbre para pedir un "tránsito ordenado" hacia el vehículo eléctrico y rechaza haberla silenciado

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Jesús Julio Carnero ha aprovechado su presencia en el 'pasamanos' con los ministros que participan estos días en la cumbre de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea para reclamar un "tránsito ordenado" hacia el vehículo eléctrico "tal y como lo está haciendo Valladolid, la ciudad de la automoción", al tiempo que ha negado que el equipo de Gobierno esté silenciando esta cita.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el regidor 'popular' ha calificado de "histórico" un encuentro que dimensiona y "da a conocer" la ciudad.

Al hilo de estas palabras, ha querido lanzar una reflexión. "Los ministros que aquí están tienen que defender la parcela que les corresponde, en este caso el Medio Ambiente", ha comenzado para incidir en que para lograr la sostenibilidad ambiental que "todos" ansían es necesaria la "sostenibilidad económica y social".

"Necesitamos personas y necesitamos desarrollos económicos. Y eso lo necesitamos en nuestro medio rural, pero lo necesitamos también en nuestro medio urbano", ha continuado para reclamar así, "en la ciudad del automóvil, un tránsito ordenado hacia el vehículo eléctrico".

Un tránsito que, a su juicio, lo está "entendiendo" la sociedad vallisoletana, ya que es la provincia que "abandera" la compra de "vehículos en transición". "Seis de cada diez vehículos, en la información que hoy teníamos conocimiento, son ya eléctricos o híbridos y somos la primera provincia de este país precisamente en este hecho tan singularizado", ha apuntado.

De ahí que haya avisado de que "forzar ese tránsito" hará perder "la sostenibilidad económica y social", para apelar al "actual Gobierno de España" que reivindique un modelo como el de "Francia e Italia".

En cuanto a las críticas socialistas que acusan al equipo de Gobierno de "silenciar" la cumbre, Carnero las ha rechazado. "No he silenciado nada", ha asegurado para recordar que han colaborado "de manera adecuada" en la organización con los "responsables" de la misma.

Por último, ha zanjado. "El alcalde de Valladolid no va a asistir a donde no le invitan, porque eso se lo enseñó de pequeño su mamá, y esto es muy importante. A mí mi madre me enseñó de pequeño que solo hay que ir donde te invitan, y yo voy donde me invitan, y no voy más allá", ha concluido.