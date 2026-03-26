Carnero apunta que antes del final del mandato se definirá ubicación y diseño de la pasarela entre Valladolid y Arroyo

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este jueves que antes del final del actual mandato se tendrá que definir "claramente" cómo será la pasarela sobre el río Pisuerga entre los términos municipales de Valladolid y Arroyo de la Encomienda, así como su ubicación, y "en su caso" se redactará el proyecto de básico y de ejecución.

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado por este proyecto, que acordó junto al alcalde del municipio vecino, Sarbelio Fernández, en julio de 2023 y que ahora, más de dos años y medio después, se recoge en el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento para 2026.

En ese documento se contempla que en el cuarto trimestre del año se convocará el concurso de "anteproyecto con intervención de jurado para la posible contratación posterior del proyecto básico y de ejecución" de la pasarela sobre el río Pisuerga entre Valladolid y Arroyo, con un presupuesto de 20.000 euros.

Carnero ha hablado que la idea es convocar ese concurso de ideas que permita definir cómo y en dónde establecer la pasarela, algo que ha dado por hecho que se concretará antes del final del actual mandato --en mayo de 2027--, así como "en su caso" la redacción del proyecto.

"Es muy interesante para ambos municipios unirlo en los entornos de Santa Ana en Valladolid y la zona de la Escuela de Música en Arroyo", ha explicado.

Cabe añadir que el proyecto cuenta con una partida de 50.000 euros en el Presupuesto municipal de 2026.