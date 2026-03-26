Carnero apunta a una nueva ordenanza que establezca la ZBE en función de los "picos" de contaminación y no del perímetro

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apuntado este jueves que en el "estudio" que lleva a cabo el Consistorio sobre la Zona de Bajas Emisiones que "a través de una nueva ordenanza" se plantearía "girar" desde un funcionamiento "meramente perimetral" a otro que atienda en mayor medida a los "picos de contaminación", con límites que "obliguen a tomar medidas" restrictivas.

Así lo ha asegurado Carnero este jueves al ser preguntado por si el Ayuntamiento ha presentado ya recurso de casación contra la sentencia, conocida la pasada semana, que anuló la ordenanza reguladora de la ZBE de Valladolid.

Los servicios jurídicos municipales estudian tanto la presentación del recurso de casación como la manera en la que aplicar la suspensión de las sanciones que previsiblemente aprobará el Pleno municipal el próximo lunes, ya que PP y Vox llevan una moción conjunta para proponerlo.

Carnero ha asegurado que en ese trabajo de "estudio" observan que en "muchas ciudades" las ZBE se han puesto "en entredicho" por parte de los órganos jurisdiccionales "de alguna manera por motivos formales o por motivos de fondo" y en ese proceso considera que se evoluciona desde un funcionamiento de estas áreas "meramente perimetral", como está establecido en la ordenanza anulada con una zona de 1,1 kilómetros cuadrados en el centro de la ciudad, a otra consideración que tenga en cuenta los picos de contaminación, que le parece "mucho más lógica", según ha opinado.

Carnero ha afirmado que ese "movimiento" ya se ve en otras ciudades españoles y por ello el Ayuntamiento estudia si se debiera "girar desde un ámbito meramente perimetral, a través de una nueva ordenanza, a un ámbito en el cual se atienda más los picos en los cuales se produzcan situaciones de contaminación que obliguen a tomar determinadas medidas".

Cabe apuntar que en el año 2017 el anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP aprobó el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación, que establecía posibles restricciones, sin sanciones, del tráfico en la 'almendra central' a partir de unas determinados niveles de contaminación por ozono, NO2 o partículas en suspensión.

Esos picos, ha considerado Carnero, que esos picos de contaminación "en una ciudad como Valladolid" pueden acontecer sobre todo "en torno a los meses de verano".

Carnero no ha precisado si en esa nueva ordenanza se fijarían sanciones aunque ha dado a entender que éstas no se establecen en la ordenanza sino "en la propia Ley".

"La propia evolución del sistema te va dando las distintas respuestas a una situación que era desconocida, porque las ciudades no teníamos zonas de Bajas Emisiones, sino que se implantan obligatoriamente porque así lo predetermina la Unión Europea y por tanto en ese proceso de implantación está habiendo una evolución en función de cuál es la realidad", ha reflexionado.

En cuanto al recurso de Casación, ha explicado que todavía hay plazo para interponerlo y los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian "de manera interna" y se sigue el estudio en "un proceso complejo". Eso sí, ha garantizado que se dará "debida respuesta".

Por otro lado, ha asegurado que no puede decir cuando será una realidad la suspensión de los procedimientos sancionadores una vez se apruebe el acuerdo en el Pleno, aunque ha afirmado que se hará "cuanto antes".