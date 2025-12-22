Carnero asegura que la actuación en la parcela cedida a la Junta al lado del Río Hortega está en fase "administrativa"

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León llevan a cabo "el trámite administrativo" para las actuaciones que se van a poner en marcha en la parcela de la calle Dulzaina, cedida por el Consistorio hace año y medio y situada frente al Hospital del Río Hortega.

Así lo ha asegurado Carnero este lunes durante su visita al centro hospitalario, al ser preguntado sobre esta parcela que hasta 2024 estaba destinada a la instalación de un centro de acogida de personas refugiadas, proyecto que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox frenó ante las quejas de la asociación vecinal de la zona.

En julio de 2024 se anunció la decisión por parte del Ayuntamiento de ceder esta parcela de 10.400 metros cuadrados a Sacyl para que la destine para uso sanitario.

Carnero ha apuntado que la decisión sobre el destino de la parcela le corresponde a la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento trabaja con la Junta en el plano administrativo relativo a la parcela, que señala que "complementará los servicios que el propio hospital viene prestando".