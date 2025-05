Carnero asegura en el debate sobre el estado de la ciudad que si logra que comience el soterramiento dimitirá

El alcalde anuncia un proyecto de remodelación de la Plaza de la India con un "museo escultórico al aire libre"

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado este lunes que en una reunión de la Sociedad Alta Velocidad le dijo al ministro de Transportes y exalcalde socialista, Óscar Puente, que cuando se haya acordado modificar el convenio ferroviario y se apruebe el inicio del soterramiento él dimitirá.

Así lo ha aseverado el regidor vallisoletano durante el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad, que se ha celebrado este lunes con una duración de 4 horas y tres cuartos, de las cuales más de la mitad han estado protagonizadas por las intervenciones del alcalde, que comenzó la sesión con una intervención --leída en su mayor parte-- de una hora y cincuenta minutos.

Carnero ha presumido de gestión, sobre todo en términos económicos, y ha destacado que la economía municipal se encuentra ya "saneada" dos años después de encontrar las finanzas "en vía muerta", en un símil intencionado con la gestión de los ferrocarriles por parte del actual ministro de Transportes y exalcalde.

A Puente se ha referido en múltiples ocasiones --23 según asegura haber contabilizado el portavoz del Grupo Municipal Socialista-- y ha afirmado que en una de las reuniones de la SVAV en la que ambos han coincidido le aseguró que "en cuanto esté modificado el convenio y aprobado el soterramiento" dimitirá.

Así lo ha enfatizado en respuesta a la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, que ha asegurado que Carnero insiste en el "imposible" soterramiento porque ha ligado su futuro al proyecto. Cabe recordar que se trata de un compromiso en un sentido opuesto al que manifestó a los pocos días de tomar posesión como alcalde, cuando aseveró que se irá si no consigue el cambio del proyecto, aunque no fijó horizonte temporal.

El alcalde 'popular' ha insistido durante el debate en contraponer el apoyo y colaboración que considera que ha prestado la Junta en un número notable de proyectos, frente a un Gobierno de España "con una postura de indiferencia, cuando no de rémora", en relación a negativas o ausencia de respuesta en asuntos como el soterramiento o la petición de un Parador en el Monasterio de Santa Catalina.

Carnero ha asumido que quizás "éste no es el tiempo" de acometer el proyecto, pero recalca que Valladolid "tiene que ser escuchada", sobre todo si se ejecuta un proyecto como la nueva estación de trenes. "260 millones, bienvenidos sean, ahora bien, no puede ser que no haya interlocución", ha defendido.

En materia económica ha destacado que se aprobó en tiempo el presupuesto de 2025 --aunque se encuentra recurrido por la Federación de Asociaciones Vecinales--, mientras que las cuentas están "saneadas" después de que hace dos años, en 2023, se previera en el último presupuesto aprobado por PSOE y VTLP un déficit previsto de 37,3 millones que ya en la segunda mitad de ese año se redujo a 26 millones.

Ahora, la situación económica es "más positiva que hace dos años, fruto del trabajo comprometido con los vecinos y la calidad de vida".

También ha recordado que han comenzado con la reducción de impuestos y ha garantizado que en próximos ejercicios, sin precisar cuando, seguirán haciéndolo. Frente a ello, ha reprochado que la oposición municipal votó en contra de la aprobación de la bajada del IBI en un 5 por ciento, que ya ha entrado en vigor.

La movilidad ha sido otro de los aspectos que ha centrado mucho intercambio de posturas entre los grupos, pues Carnero y la portavoz de sus socios de gobierno de Vox, Irene Carvajal, han destacado su apuesta por la movilidad de convivencia.

El alcalde ha apuntado que "en breve" se inaugurará el nuevo carril bici de Isabel la Católica, que para Rocío Anguita es más propio de "un centro de alto rendimiento de ciclismo" y para el portavoz socialista obedece a un "destrozo" que sólo se ha llevado a cabo "para deshacer lo que hizo el anterior Gobierno".

CAMBIO DEL REGLAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La supuesta parálisis en los presupuestos participativos de 2023 ha sido señalada por los grupos de la oposición, que han recordado que ha motivado un recurso de la Federación vecinal contra el Presupuesto de 2025. Carnero ha asegurado que el equipo de Gobierno cree en ese modelo pero con una modificación del reglamento, mientras que ha asegurado que de los proyectos pendientes --valorados por la oposición en seis millones de euros-- se ejecutarán los que sean "viables".

Una vez se elabore el nuevo reglamento se convocará una nueva edición que el regidor ha apuntado que incluso puede incluir una partida superior a los 10 millones de euros de 2023, si el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, lo permite, ha bromeado.

La limpieza y el aspecto de suciedad en Valladolid ha sido otro de los frentes de batalla en el debate, ante las dudas de los grupos de la oposición sobre la efectividad del supuesto "plan de choque" que anunció Carnero al inicio de su mandato.

El alcalde ha defendido que ese plan está en marcha y tiene "intensidad" y "continuidad", pero ha reconocido que no ha mejorado tanto como le habría gustado, por lo que le insiste al concejal responsable, Alberto Cuadrado (Vox) para lograr los objetivos.

En materia de infraestructuras Carnero ha repasado proyectos importantes para su gestión como la actuación de urgencia en el viaducto de Arco de Ladrillo, que se encuentra en su fase final; la reclamación al Ministerio de Fomento para encontrar una solución para el de Daniel del Olmo, las mejoras en los Centros de Vida Activa o la anunciada remodelación de la plaza de la India, que con la colaboración del Gobierno indio se trata de que se convierta en un "museo escultórico al aire libre".

El alcalde ha reconocido que ante las obras en la vía pública necesitan "más coordinación" y ha aseverado que "no hay día" que no insiste en el tema al concejal de Movilidad.

Pedro Herrero ha ironizado con la extensión de las intervenciones de Jesús Julio Carnero. "Puede hacer un discurso de 6 ó 7 horas que iba a dar igual, porque estamos a mitad de mandato y ya está claro que van a ser cuatro años perdidos para Valladolid", ha apostillado.

El portavoz ha subrayado que Carnero no cumple "nada de lo que promete: ni el soterramiento, ni el 'mini-Bernabeu', ni el plan de choque, ni la bajada de impuestos".

Sobre el proyecto ferroviario ha reclamado al regidor que se preocupe por los vecinos, que defiende que quieren que se avance en la integración , que "rectifique" y "deje de pensar en sí mismo" y en "cómo estirar el chicle para prometer otra vez el soterramiento mágico que los vecinos no quieren".

Sin embargo, ha concluido que Carnero tiene a Valladolid "así" con "muchas promesas, mucha propaganda, gestión cero, realidades cero", pero matiza que "a decir verdad a nadie le puede extrañar eso", porque censura que el alcalde "se desentendió de las actividades de alcalde" muy pronto ya que "se fue al Senado".

"El principal problema de nuestra ciudad es tener un alcalde que ni deja ni deja a hacer", ha insistido, ante lo cual ha situado al PSOE como "la única alternativa de progreso en 2025".

El alcalde ha interpretado que Herrero ha dicho que los 'populares' tienen "miedo" del PSOE, por lo que ha concluido sus intervenciones en el debate con una advertencia. "Este gobierno aquí les espera, este alcalde le dice que vuelva", ha apostillado.

La portavoz de Vox ha denunciado que el Gobierno municipal ha tenido que estar dos años "gestionando las miserias" que dejaron PSOE y VTLP con "un dislate de obras" entre las que ha mencionado inversiones que han generado problemas, como los elevadores urbanos de Parquesol o la biblioteca de ese barrio.

"Valladolid necesita soluciones y no fanatismo y eso solo se garantiza con este equipo de Gobierno", ha concluido Carvajal.