Carnero asegura que el Ministerio ha "propuesto" aplazar la aportación de los 11 millones de euros a la SVAV

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado este miércoles que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, le propuso en una conversación telefónica el "aplazamiento" de la aportación de 11 millones de euros que debería hacer el Ayuntamiento de Valladolid a la sociedad Valladolid Alta Velocidad en el año 2024.

Así lo ha asegurado el regidor al ser preguntado por informaciones publicadas en prensa en las que se apunta que el secretario de Estado le propuso aplazar la aportación de 2024 si el Ayuntamiento apoya los proyectos de pasos subterráneos pendientes y sobre los cuales Adif ha reclamado agilidad en los trámites que corresponden a la administración local.

"Hubo una llamada en el día de ayer del señor Santano, que proponía algo que yo ya entiendo que se ha producido, que es que el aplazamiento de los 11 millones", ha asegurado, con el argumento planteado por el equipo de Gobierno en la respuesta enviada la semana pasada a Adif relativo a que tras reclamar el aplazamiento a finales de enero en 2024 en la Comisión de Seguimiento del convenio de integración y no recibir respuesta por parte de dicho órgano se ha procedido una estimación de la solicitud por silencio administrativo.

Sobre los proyectos más inmediatos de abordar según el convenio de integración, Carnero ha insistido en defender que el Ayuntamiento no ha incumplido sus compromisos y ha explicado que "unos tienen un avance, otros tienen otro avance" y en las que no se avanza, apunta, es por "imposibilidad material", como el caso de los pasos afectados por la vía de Ariza, que no se puede desmantelar hasta que se ponga en funcionamiento la variante este de mercancías.

Carnero ha incidido en su intención de hablar "todo lo que se tenga que hablar" en la SVAV y de no incumplir el convenio firmado en 2017, pero ha recalcado que lo que quieren dialogar es el en sentido de modificar el acuerdo para que contemple el soterramiento de las vías, pues considera que es "el mandato de los ciudadanos".