Carnero confía en que el "nuevo escenario" para el soterramiento se defina con Feijóo en La Moncloa

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la entrevista concedida a Europa Press.

VALLADOLID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha mostrado su confianza en que las elecciones generales que se celebrarán en un futuro "inmediato" abran un "nuevo escenario" para el soterramiento del ferrocarril se defina con el actual líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno de España, porque está "comprometido con Valladolid".

Así lo ha manifestado el regidor vallisoletano en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del año 2025, que ha concluido con la comunicación judicial por parte de Adif de la denuncia del convenio para la integración del ferrocarril en la ciudad, ante las diferencias con el equipo de Gobierno que encabeza Carnero, que se comprometió en las últimas elecciones con la recuperación del proyecto de soterramiento.

Para Jesús Julio Carnero, el "futuro más inmediato que mediato" de este proceso se definirá en las elecciones generales que se deben de celebrar antes de julio de 2027.

"La composición de la realidad y del nuevo escenario, a mi juicio pasa porque el nuevo presidente del Gobierno de España sea alguien comprometido con el soterramiento en la ciudad como Alberto Núñez Feijóo", ha enfatizado, antes de defender que tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como el equipo de Gobierno de Valladolid "lo está".

Todo ello en un escenario en el que Adif comunicó judicialmente la denuncia del convenio para la integración ferroviaria que sustentaba la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de la que forman parte las tres administraciones mencionadas por Carnero. A este respecto, el alcalde ha asegurado que el Consistorio está "en plazo" para responder judicialmente a la decisión "unilateral" del Ministerio de Transportes.

A juicio del alcalde, el Ayuntamiento no ha incurrido en los incumplimientos que le achaca Transportes, por lo que "no ha lugar al abandono del convenio" y, "por supuesto" a la consecuencia que tendría en la disolución de la SVAV. "Entendemos que no puede estar disuelta y no sé lo que hará en ese sentido la Administración General del Estado", ha apuntado.

En todo caso, el regidor ha querido subrayar que entiende que el "abandono" del convenio y de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es "únicamente achacable e imputable" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien reprocha haber "decidido de manera unilateral abandonar lo que es el proceso transformador ferroviario en la ciudad de Valladolid que nos marcamos hace más de 20 años".

Carnero ha vuelto a defender que su equipo de Gobierno ha reclamado diálogo "desde el primer día" pero no reconoce que no han conseguido "absolutamente nada" porque se han encontrado con "un muro" en la parte del Ministerio. "Se quiere gobernar la ciudad de Valladolid desde Madrid y eso mientras yo sea alcalde no lo voy a permitir", ha enfatizado.

Pero en cualquier caso, ha mantenido que mientras se "canaliza todo este proceso" considera posible seguir adelante con los "puntos en común" que considera que existen en cuanto a algunas actuaciones recogidas en el convenio para la integración ferroviaria, para lo cual ve necesario el diálogo que "reclama" el equipo de Gobierno municipal.

Así, ha mencionado las actuaciones urbanísticas en los antiguos talleres de Renfe, que recuerda que era una tarea que correspondía a la Sociedad Alta Velocidad pero que "hoy por hoy, de manera unilateral" el Ministerio ha decidido que "se pare". También ha hablado de la reurbanización de la calle Salud.

No había acuerdo, por el contrario, en los pasos subterráneos del entorno de Ariza, a los que ha reiterado que el equipo de Gobierno no se ha opuesto, sino que se oponen a que la ejecución de esas actuaciones "produzca un caos en la ciudad fruto de actuaciones comprometedoras al mismo tiempo como es la nueva estación de trenes y los pasos de Ariza".

"Si alguien piensa que hay una oposición frontal a Ariza, es que está equivocado", ha subrayado.