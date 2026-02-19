Carnero defiende, ante la denuncia por la SVAV, que han ejercido "la defensa de los intereses" de los vallisoletanos

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este jueves, tras conocerse que entidades sociales y ciudadanas, han denunciado ante la Fiscalía General del Estado a los consejeros que representan al Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Castilla y León en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad --todos ellos del Partido Popular--, que los miembros de su equipo de Gobierno han "actuado ejerciendo los derechos que nos competen en defensa de los intereses de los vallisoletanos".

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado por esta denuncia conocida este jueves a raíz de que el pasado mes de noviembre las entidades dependientes del Ministerio de Transportes que integran también el Consejo de Administración de la SVAV, denunciaran el convenio para la integración ferroviaria ante las "posiciones totalmente contrapuestas" con el Ayuntamiento y la Junta.

El regidor ha mencionado en un primer momento su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales, aunque cabe apuntar que por el momento no se ha producido ninguna en relación a este asunto, y ha defendido que tanto él como sus compañeros de equipo de Gobierno Alberto Gutiérrez Alberca e Ignacio Zarandona, han actuado en la SVAV "ejerciendo los derechos que nos competen defendiendo los intereses de los vallisoletanos y vallisoletanas".

Por ello, encara "lo que ocurra a partir de ahora" con "tranquilidad y conciencia absoluta" de que han ejercido "los derechos" que considera que les corresponden para defender "los intereses de la ciudad, a través de criterios técnicos" y de "la defensa del mejor de los intereses de la ciudad".

"Que nadie dude que vamos a seguir defendiendo los intereses de los vallisoletanos", ha insistido el alcalde 'popular', que ha interpretado que "el primero de los intereses" de los ciudadanos es "la movilidad por la ciudad", y por ello trabajarán para facilitarla.

Carnero ha mencionado que hace "bastantes meses" ya se mencionó la posibilidad de esta denuncia. Al ser preguntado por si le sorprende que este movimiento llegue escasas semanas antes de las elecciones autonómicas en Castilla y León, Carnero ha derivado la cuestión hacia la actualidad nacional.

"Ya más sorpresa en este país que todo aquello con lo que nos desayunamos a diario...", ha apostillado Carnero, que ha recalcado que no le sorprende en "absoluto" porque considera que España está "en un estado que es el estado de la alerta sorpresiva continuada".