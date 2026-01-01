Carnero defiende entenderse con Vox para que "no haya 'Sanchismo'" en Valladolid: "Ojalá lo evitemos por muchos años"

1039378.1.260.149.20260101124125 El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la entrevista con Europa Press. - FERNANDO BLANCO / AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido el entendimiento con Vox en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad en base a buscar acuerdos y consensos y teniendo "muy en cuenta" que, según interpreta, ambas formaciones recibieron en las elecciones de mayo de 2023 el "mandato de los ciudadanos" para que "en Valladolid no hubiera más Sanchismo".

Así lo ha expresado Carnero en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha hecho balance de su gestión y la de su equipo en el año 2025, que ha concluido con la aprobación pocos días antes del final de diciembre de los terceros presupuestos municipales que sacan adelante el Partido Popular y Vox.

"Hay mucha gente que me pregunta y dice, oye, ¿cómo conseguís tener presupuesto en Valladolid y no se tiene en otros sitios?", ha enfatizado Carnero, que ha recalcado que cuando se gobierna en coalición se debe gestionar "de manera dialogada, sabiendo que hay que alcanzar acuerdos y hay que alcanzar consensos", lo que motiva a su equipo de Gobierno y hace que recientemente se haya celebrado la aprobación del tercer presupuesto del Ayuntamiento con PP y Vox al frente.

Pero además, ha considerado que "siempre" hay que "tener en cuenta" el "mandato" que entiende que hicieron los vallisoletanos en las urnas en 2023 cuando cabe recordar que el PSOE de Óscar Puente perdió la mayoría clara que había obtenido en 2019 y el escenario facilitó la posibilidad de un pacto de investidura entre PP y Vox.

"Nos mandataron para que en Valladolid no hubiera más sanchismo. Ya sabemos que el sanchismo hace daño y en Valladolid lo estamos evitando. Ojalá lo evitemos por muchos años, ojalá lo evitemos de por vida", ha apostillado.

Ante la pregunta sobre la incidencia que podrían tener las elecciones autonómicas que se celebrarán en el primer trimestre de 2026 en la relación entre PP y Vox en Castilla y León, Carnero ha preferido no planteárselo. "Lo que acontezca a futuro, pues mire, yo no soy dueño de ello", ha apuntado.

Antes de la aprobación de estos últimos presupuestos, el Partido Popular hubo de aceptar la 'condición' planteada por Vox de crear un grupo de estudio de cara a la posible supresión de la regulación sancionadora de la Zona de Bajas Emisiones, aprobada hace ahora un año por ambas formaciones en el Pleno del Ayuntamiento.

Carnero ha confirmado que la formación de dicho grupo ya se aprobó por decreto el pasado 18 de diciembre y ha matizado que "hablar a priori de eliminación o atenuación del régimen sancionador no tiene sentido si no conocemos cómo está afectando" la actual concepción de la ZBE.

Así, ha apuntado que se debe analizar cómo afecta en materia medioambiental, social, comercial, o por ejemplo, en términos de ruido.

"Fruto de ese análisis tomaremos en consecuencia las decisiones que correspondan, teniendo muy presente cómo está la legislación en ese punto", ha explicado.

Carnero ha justificado la creación de esta mesa de estudio porque considera la Zona de Bajas Emisiones "una imposición de la regulación europea" y ha apuntado que la normativa está "en constante evolución", por lo que apuesta por ver "cómo se van produciendo las correspondientes adaptaciones" y las decisiones de órganos jurisdiccionales en otros lugares.