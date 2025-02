Carnero desea "lo mejor" a Gallardo, excompañero de gobierno autonómico, pero no entra en "vicisitudes" de otro partido

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado este lunes que desea "lo mejor" al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y exprocurador de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, tras la dimisión de sus cargos anunciada este lunes, aunque ha recalcado que no quiere entrar en "circunstancias, cuestiones o vicisitudes" de otros partidos políticos.

Así lo ha señalado Carnero este lunes al ser preguntado por la decisión de García-Gallardo, con el que ha recordado que compartió gobierno autonómico, concretamente entre febrero de 2022 y mayo de 2023, cuando el actual alcalde dejo su cargo en la Junta para afrontar la campaña electoral de las municipales.

"No entro en valoraciones de las circunstancias o cuestiones o vicisitudes que le acontecen a otros partidos políticos que no sea mi partido. Esas son cuestiones internas y por lo tanto no tengo nada que valorar más allá de desearle al señor Gallardo todo lo mejor", ha concretado.

En el apartado "personal", Carnero, que gobierna con el apoyo de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, ha insistido en desearle al político burgalés, que se quedará como un "afiliado raso", que le vaya bien.

Por otro lado, al ser preguntado por las críticas que ha realizado García-Gallardo sobre la seguridad ciudadana en el barrio vallisoletano de Las Delicias, Carnero se ha limitado ha subrayar que no comparte las declaraciones, "lógicamente".