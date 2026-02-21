Carnero destaca Fimascota como un "magnífico escaparate" del compromiso de Valladolid con el bienestar animal

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha visitado Fimascota, la feria de los animales de compañía organizada por la Feria de Valladolid y la Sociedad Canina Castellana, un "magnífico escaparate" para demostrar que la ciudad está "comprometida" con el bienestar animal y con una convivencia responsable.

El primer edil ha visitado este sábado esta feria que este año celebra su decimonovena edición consolidada como una de las citas más destacadas del calendario ferial de la ciudad con el objetivo de reforzar el compromiso del Ayuntamiento con la tenencia responsable y el bienestar animal.

La feria reúne concursos internacionales caninos y felinos, con 2.000 ejemplares inscritos de más de 150 razas, así como once exposiciones monográficas dedicadas a razas emblemáticas como el mastín español, el chihuahua o los galgos afganos y salukis.

Junto a estas competiciones, el programa incluye exhibiciones de agility, perros de rescate y salvamento, unidad canina de la Policía Nacional, cetrería, equinoterapia, paseos a caballo, concursos de dibujo y disfraces de mascotas, actividades infantiles y la participación de protectoras de animales.

'TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD'

En el marco de esta visita, el alcalde ha vinculado el espíritu de Fimascota con la reciente campaña municipal sobre tenencia responsable, impulsada por el Consistorio junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid bajo el lema 'Tu mascota, tu responsabilidad'.

"El cariño hacia los animales debe ir siempre acompañado de respeto y de responsabilidad", ha expresado, para después señalar que eventos como Fimascota permiten recordar que tener una mascota implica compromiso diario con su salud, su bienestar y con el conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, el alcalde ha destacado tres ejes fundamentales que el Ayuntamiento promueve. En concreto, la adopción responsable, la cacunación y control sanitario, fundamentales para proteger la salud de los animales y prevenir riesgos para la salud pública y el respeto al espacio público.

Con iniciativas como Fimascota y la campaña municipal de concienciación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una Valladolid más comprometida con el bienestar animal y con una convivencia responsable en todos los barrios de la ciudad.