Carnero destaca la importante labor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid en su 30 aniversario

El alcalde, Jesús Julio Carnero, recibe a la asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid en la Casa Consistorial

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la importante labor que realiza la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid con motivo de la celebración de sus 30 años, al tiempo que ha ensalzado la capacidad de superación de las personas con esta enfermedad y el "ejemplo" que constituyen para la sociedad.

De esta forma se ha expresado el primer edil durante un acto celebrado este miércoles en el que ha recibido a los miembros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid que se ha celebrado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

"Me parece importantísima la labor que realizáis, lleváis trabajando 30 años y sois 450 socios", ha expresado el primer edil, al tiempo que ha explicado que las personas afectadas por la esclerosis en Valladolid y provincia está en torno a las 1.200.

Precisamente, ha resaltado los 30 años de trabajo de la asociación y casi los mismos en los cuales el Ayuntamiento ha colaborado con la misma. "Empezasteis en el barrio de San Pedro Regalado y con vuestras actividades habéis logrado implicar a las personas en el área social, algo que es muy importante", ha remarcado.

"Porque la mejor manera de ayudarse es estar con personas que están como tú o peor, y estando todos juntos es como nos podemos ayudar", ha apostillado el alcalde.