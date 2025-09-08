Carnero hace un balance "muy positivo" del primer fin de semana de fiestas, con buen tiempo y celebración con "respeto"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la procesión de la virgen de Nuestra Señora de San Lorenzo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho un balance "muy positivo" del primer fin de semana de las fiestas de la ciudad gracias a que el tiempo "acompaña" y la gente las está celebrando con "respeto".

El primer edil, quien ha participado en la procesión de la patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo, ha asegurado que el balance que se puede hacer hasta el momento es "muy positivo", en primer lugar porque el tiempo "acompaña" a las celebraciones.

"El tiempo nos está acompañando y es el contenedor de todo lo que a continuación se produce, por tanto tenemos un buen marco que es el tiempo", ha asegurado el alcalde.

Además, ha agregado que otro de los motivos por los que se puede hacer este balance es que la gente está "disfrutando", "tienen felicidad y lo están pasando muy bien", algo que ha destacado.

Pero también ha incidido en que todo se está desarrollando con el "suficiente respeto", por lo que Carnero considera que se está "en la buena senda".