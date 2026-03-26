Carnero presenta el libro 'Estampas del Pregón de la Semana Santa' que repasa todos los pregones desde su inicio en 1948

Miguel Vegas, Miguel Rodríguez, Jesús Julio Carnero, Javier Juárez y Blanca Jiménez en la presentación del libro 'Estampas del Pregón de la Semana Santa' en la sala de exposiciones de San Benito. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jesús Julio Carnero ha presentado el libro 'Estampas del Pregón de la Semana Santa' de Javier Juárez y Miguel Ángel Rodríguez puesto que la obra repasa todos los pregones y sus protagonistas desde su inicio en 1948.

En el acto tambien ha estado presente la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, y el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, han acudido a la presentación del libro 'Estampas del Pregón de la Semana Santa de Valladolid'.

Carnero ha destacado que el libro recoge uno de los "elementos fundamentales" de la Semana Santa vallisoletana al entender el pregón como el acto que anuncia "ese momento único" tanto a los vallisoletanos como a los visitantes, puesto que esta tradición se remonta a 1948 y muestra una "evolución constante" tras haber pasado por "hasta 14 lugares" distintos hasta su actual consolidación en la catedral.

Asimismo, el alcalde ha remarcado el carácter casi "ininterrumpido" de esta cita debido a que "nada ha podido con la tradición salvo la pandemia de 2020", un hecho de una "trascendencia difícil de asimilar", por lo que ha agradecido el trabajo de los autores ya que "conocer el pasado permite saber cómo tenemos que avanzar en el futuro".

Miguel Ángel Rodríguez ha explicado que hace doce años ya publicó una obra sobre los pregoneros con el objetivo de "rescatar y reunir" sus biografías, pero ha señalado que con el tiempo "era evidente" la necesidad de "actualizar" aquel trabajo para incorporar a los nuevos integrantes de una "prestigiosa nómina" cuya memoria "merece ser preservada" bajo un "enfoque renovado".

Por su parte, Javier Juárez ha indicado que la propuesta le llegó "como un regalo de cumpleaños" por parte de la Junta de Cofradías con el fin de elaborar una publicación que "recogiese los montajes y semblanzas" de cada intervención, por lo que ha considerado "un acto de justicia" contar con Rodríguez debido a su trayectoria en un proceso que ha resultado "muy laborioso".

Miguel Vegas ha definido el pregón como "un acontecimiento social" para toda la ciudad y ha recordado que su origen se debe a una colaboración institucional que "sigue presente" hasta hoy, además ha valorado el esfuerzo "exhaustivo" de los colaboradores al recopilar fotografías y textos para lograr un libro "magnífico" que "será de culto" para los vallisoletanos.

Esta obra rinde homenaje a una de las tradiciones más "arraigadas y emblemáticas" de la ciudad mediante la palabra de quienes han anunciado su llegada, de modo que el texto realiza una extensa relación de los pregoneros compuesta hasta hoy por setenta y un hombres y siete mujeres.

En el listado figuran nombres de "reconocido prestigio" procedentes de ámbitos como el periodismo, la política o el universitario, entre los cuales destacan figuras tan conocidas como la actriz Concha Velasco o el torero Roberto Domínguez.

El escrito refleja que algunos autores han participado desde su condición de vallisoletanos para compartir vivencias personales de la infancia, mientras que otros han llegado desde distintos puntos del país con el fin de aportar su sensibilidad para "ensalzar esta tradición".

El libro recoge una muestra de las voces que mantienen viva la esencia del acto y ofrece al lector una "mirada plural" sobre una celebración única, por lo que se presenta como una oportunidad para redescubrir una riqueza que forma parte "inseparable" de la identidad local.