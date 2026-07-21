Carnero se presenta de nuevo para "ganar en las mejores condiciones" con 10 retos, incluido el "medular" soterramiento

El alcalde de Valladolid y candidato a la reelección, Jesús Julio Carnero, junto al presidente provincial del PP, Conrado Íscar, y la secretaria general, Mercedes Cantalapiedra. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha explicado este martes que se "embarca" por segunda vez en la candidatura a la Alcaldía por el Partido Popular para "ganar en las mejores condiciones", con conocimiento de que "las mayorías absolutas son muy costosas" y con diez retos en los que continuar el trabajo, incluido el soterramiento, al que considera nuevamente "medular".

Carnero ha ofrecido, acompañado por el presidente provincial del PP, Conrado Íscar, y por casi todos los miembros de su grupo municipal, una rueda de prensa este martes en la sede autonómica del partido tras su designación como candidato en el acto presidio el pasado sábado por el dirigente nacional 'popular', Alberto Núñez Feijóo, con una antelación que el regidor ve como "inusual" pero "adecuada".

A diez meses del próximo proceso electoral, el candidato del Partido Popular en Valladolid se marca como reto "ganar en las mejores condiciones" e ir a por el máximo resultado posible, sin descartar la búsqueda de una mayoría absoluta que, asume, "hoy por hoy son muy costosas y muy difíciles" y como ejemplo de ello ha situado las elecciones autonómicas andaluzas, el último de los procesos electorales que se han desarrollado en España.

El regidor vallisoletano ha subrayado que afronta este nuevo horizonte político movido por la "emoción de trabajar con todos y por todos los vallisoletanos", con el propósito firme de "continuar en ese grandísimo proyecto que es estar en la toma de decisiones en lo que le importa a los ciudadanos".

Para ello, ha recalcado, articulará un programa electoral fruto de la "escucha activa" con la ciudadanía, configurado como un "contrato" con los vecinos que incorporará nuevas iniciativas nacidas de la escucha activa en los diferentes distritos.

En todo caso, ha planteado diez retos en los que continuar el trabajo que durante estos cuatro años ha llevado a tomar "decisiones relevantes" y lograr "avances tangibles" con el objetivo de consolidar a Valladolid como una ciudad "moderna y atractiva".

Entre esos diez retos ha incluido, de nuevo, la prioridad "medular" del proyecto del soterramiento del ferrocarril para avanzar hacia una "ciudad sin barreras", una actuación que ha considerado compatible con la obra de remodelación de la estación Campo Grande y "perfectamente viable" desde el punto de vista de la ciencia.

"Fíjense que lo vemos con la ciencia, con la inteligencia artificial, casi todo se puede", ha enfatizado, al tiempo que se ha preguntado "cómo no va a poder compatibilizarse una vía soterrada con una estación de tren" cuando en el mundo se han hecho proyectos como el túnel del Canal de la Mancha o soterramientos en otras ciudades de España.

Asimismo, ha confiado "plenamente" en que la actuación saldrá adelante bajo un futuro Gobierno de España presidido por Núñez Feijóo, de quien ha defendido que tiene un "compromiso, claro y manifestado y mantenido en el tiempo" con el soterramiento en la ciudad de Valladolid.

Entre esos "retos" para trabajar ha situado proyectos en marcha o que se van a iniciar pronto como el impulso a la vivienda con el Plan Municipal 2026-2030, la mejora de los servicios sociales y de la atención a la soledad no deseada, la "movilidad de convivencia" y consolidar el "récord" de usuarios del transporte pública; el "plan de choque" de la limpieza, 'Valladolid Now', o el apoyo a los autónomos y al comercio local.

En un balance de la gestión realizada, Carnero ha defendido que el presente mandato ha marcado "un antes y un después" en la dinámica municipal, al lograr "recuperar el pulso de una ciudad que lo tenía perdido".

Asimismo, ha remarcado la superación de las "dificultades económicas" iniciales, condicionadas a su juicio por un déficit estructural derivado de la etapa anterior de Gobierno del PSOE y VTLP, sobre el cual ha recordado que dejó "compromisos sin financiación", como por ejemplo las obras del Teatro Lope de Vega, que actualmente encaran su recta final.

En ese contexto de "estabilidad financiera" del que ha presumido Carnero, se ha podido, además, "bajar los impuestos" y ahora con su programa electoral servirá para culminar proyectos estratégicos que ya se encuentran en ejecución o en fase de impulso.

Entre las actuaciones citadas en marcha o que comenzarán próximamente ha situado el cerramiento del Estadio José Zorrilla, el desarrollo del Lab Tech, el Centro del Vino en el Monasterio de las Catalinas, las intervenciones en emblemáticas plazas como San Pablo o Las Brígidas, además de la creación del Espacio Joven de Parquesol o los CVA de Leopoldo Cano, La Victoria y Arca Real.

Y en referencia al gobierno de coalición que mantiene con Vox, ha mostrado su seguridad en que continuará el trabajo conjunto hasta el final del mandato ya que recuerda que en 2023 asumieron la "responsabilidad" de evitar la continuidad del "Sanchismo" en la Alcaldía.

En este sentido, ha destacado la capacidad de entendimiento demostrada en la acción de gobierno con su socio, con los múltiples matices que, considera, se resuelven "dentro en casa".

"ASOMBRADO" POR LA LABOR DE LA OPOSICIÓN MUNICIPAL

Paralelamente, Carnero se ha mostrado crítico con la labor desempeñada por los grupos de la oposición municipal, a quienes ha reprochado que centren sus esfuerzos en "defender a un par de ministros y a un presidente del Gobierno" en lugar de priorizar los intereses generales de la ciudad.

El regidor ha tildado esta postura de "política anticuada y decimonónica", al considerar que sitúa las consignas políticas de Madrid por delante de las verdaderas reivindicaciones de los vecinos de Valladolid.

Por último, el primer edil ha contextualizado la conveniencia de haber formalizado la designación de candidaturas con amplia antelación, ante la posibilidad de un eventual adelanto de las elecciones generales a nivel nacional. Carnero ha insistido en que su partido debe hallarse plenamente preparado en cualquier momento para ofrecer una alternativa.

A este respecto, Jesús Julio Carnero ha querido expresar su "profundo agradecimiento" a la dirección nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo en una "expresión de confianza", así como al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por renovar la confianza en su proyecto.

CONRADO ÍSCAR

El presidente provincial del PP ha querido felicitar el trabajo que ha hecho el equipo encabezado por Jesús Julio Carnero en Valladolid, una labor "complicada" ya que ha recordado que "cogieron" el Ayuntamiento en una situación compleja.

Conrado Íscar se ha mostrado convencido de que "como hizo en mayo de 2023" va a "ganar las elecciones" --cabe apuntar que entonces el PP no fue la lista más votada, ya que quedó a 750 votos del PSOE aunque pudo gobernar gracias al apoyo de Vox-- y ha recordado también el paso que dio Carnero en su día para presentarse como candidato del PP a la Alcaldía.

El presidente provincial ha subrayado que el PP es un "partido de gobierno, ganador" que en Valladolid puede decir que el 90 por ciento tienen un alcalde o alcaldesa de la formación. Y en la comunidad, ha aseverado, ahora quieren "como hacía la Selección Española el domingo" salir a ganar "por nueve a cero", en referencia a las nueve capitales de provincia.

"Salimos a ganar y Jesús julio va a repetir, es lo que quieren los ciudadanos", ha incidido, para que entre todos juntos continuar el trabajo y también con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno.