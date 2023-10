Carnero se refiere a Puente como "amnistiador" y reprocha que tiene que "entretenerse" ante sus "quehaceres complicados"

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, se ha referido a su predecesor en el cargo y actual diputado nacional del PSOE, Óscar Puente, como "Puente el amnistiador" y ha reprochado que critica la designación de Indalecio Escudero como director de Coordinación de Políticas Públicas del Ayuntamiento porque necesita "entretenerse" ante los "quehaceres complicados" que debe afrontar en la negociación del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

El actual regidor ha sido preguntado por el hecho de que Puente dijera hace dos meses que el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas creado en el Ayuntamiento sería para Indalecio Escudero, ha apostillado que el exalcalde tenía entonces "mucho tiempo libre", aunque ahora "se dedica a la amnistía".

En ese sentido ha aseverado que "clama al cielo de Castilla, de León y de Valladolid" el hecho de que haya un "alcalde" de la ciudad "dedicándose al negocio de la amnistía", en referencia a la negociación de una hipotética amnistía de los líderes independentistas catalanes del 'procés' que fueron condenados.

El alcalde 'popular' ha vuelto a defender el proceso de creación y provisión de la plaza que ocupará Indalecio Escudero, tal y como se aprobó este lunes en la Junta de Gobierno, con la celebración de "una mesa general de negociación" con los sindicatos, un informe del secretario general del Ayuntamiento, otro de la asesoría jurídica, aprobación en Pleno, la publicación de la plaza en los boletines oficiales y ahora la evaluación de los 14 candidatos presentados al proceso, entre los cuales el más idóneo ha resultado ser Escudero.

"Yo entiendo que haya gente que necesite estar entretenida porque los quehaceres a los que le está sometiendo su partido son quehaceres complejos, complicados de digerir. Son sapos terribles de digerir", ha enfatizado Carnero.

Asimismo, ha querido salir al paso de otra crítica como la que afirma que se le hace por no ser "de Valladolid", aunque recalca que se siente vallisoletano "hasta la médula", y de nuevo ha puesto el foco sobre el Grupo Socialista, ya que ha asegurado nueve de los once concejales del PSOE "no son ciudadanos de Valladolid".