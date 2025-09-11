Carnero reivindica el "carácter deportivo" de la Vuelta y mantiene que es "el mejor escaparate" pese al recorte

Una mujer con la bandera de Israel espera el paso de los ciclistas durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid. - Photogenic - Europa Press

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado el "carácter deportivo" de la Vuelta a España, al tiempo que ha asegurado que, pese al recorte de la crono de 27 a 12,2 kilómetros por "seguridad" por las protestas de colectivos pro Palestina, sigue siendo "el mejor escaparate".

"Espero lo que siempre da Valladolid, que es todo lo mejor. El público vallisoletano está entregado a un evento tan maravilloso que se ve en 190 países como es la Vuelta a Ciclista", ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press.

El regidor ha agradecido a organizadores, corredores y, sobre todo, vecinos que se haya podido celebrar la etapa en el marco "maravilloso" de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

"Yo espero y deseo que se desarrolle con total y absoluta normalidad y eso pasa por un hecho. Que esto sea un evento deportivo, más allá de las reivindicaciones que pueda tener todo el mundo y que pueda realizar siempre y cuando sean compatibles con el desarrollo de la prueba", ha añadido.

Al hilo de estas palabras, ha recordado que el Colegio de San Gregorio, próximo a la línea de salida, acogió hace 475 años la Controversia de Valladolid que supuso un "matrimonio de la ciudad" con la "dignidad y los derechos humanos". "Algo que ahora tiene su propia representación a través del hecho de que quizás, lo que más nos une a todos los seres humanos, es el deporte. La reivindicación puede ser legítima, es legítima, pero siempre que sea compatible con ese hecho que nos une a todos y que hace que no tengamos diferencias entre unos y otros, que es el deporte, la nueva expresión de la dignidad humana y de los derechos humanos", ha argumentado.

Sobre el recorte de la contrarreloj, ha señalado que el director General de la Vuelta, Javier Guillén, se lo propuso ya por la mañana y que dio su visto bueno. "Le dije lo que haya que hacerse, se hace. Yo quiero que haya prueba, pero siempre que haya garantía, siempre que haya seguridad. Así que lo que tú decidas que eres el técnico, el especialista, en cómo llevar a cabo a buen puerto esta etapa tan importante como es la contrarreloj, por mi parte, por parte del alcalde, por parte de la ciudad de Valladolid, no va a haber ningún problema", ha continuado.

Por último, sobre la llamada a la "desobediencia civil" realizada por el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, Carnero ha sido claro. "Tiene un poco de político, porque el político es el que está en la polis, el que busca que la polis se conduzca de una manera normalizada, con sentido común, con prudencia. Tiene muy poco de político", ha zanjado.