Carnero reprocha la "falta de colaboración" del ministro Puente con Valladolid

El alcalde del PP asegura que esos 11 millones de euros bloquean otras inversiones y son la causa del retraso en la aprobación del presupuesto

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha reprochado este viernes la "falta de colaboración" y el "bloqueo" por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y predecesor suyo en el cargo de regidor, Óscar Puente, ya que no ha dado respuesta a varias solicitudes que le ha planteado para que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se reúna con el fin de acordar que se difieran las aportaciones establecidas para 2024 en el convenio para la integración ferroviaria, según el cuál el Ayuntamiento debe aportar 11 millones de euros.

Jesús Julio Carnero ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha hecho pública esta reclamación después de haber tratado de "convencer" al exalcalde socialista y ministro, con el que asegura que ha tratado de comunicarse, sin éxito, por distintos medios "telefónicamente, por whatsapp, oficialmente, con cartas dirigidas al ministro, con cartas a la Sociedad Alta Velocidad...".

El alcalde ha añadido que esta pretensión del Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

De hecho, ha asegurado que por la espera para obtener una respuesta sobre esta pretensión el equipo de Gobierno no ha concluido todavía la elaboración del Presupuesto municipal para 2023, que según ha añadido se prevé aprobar en Junta de Gobierno el próximo martes, 19 de diciembre, y llevarlo a un Pleno extraordinario el 29 del mismo mes.

Según los datos que ha indicado Carnero, la Sociedad Alta Velocidad, de la que forman parte Adif y Renfe (50 por ciento de la participación), Ayuntamiento de Valladolid (25 por ciento) y Junta de Castilla y León (25 por ciento) "tiene en tesorería, en este momento, más de 80 millones" que "están metidos en una caja de zapatos como hacían nuestros abuelos" y, según las previsiones de la propia SVAV, se prevé ejecutar en 2024 "como máximo 35 millones de euros" en las obras que están en marcha o que se puedan iniciar.

Al Ayuntamiento de Valladolid le correspondería aportar en 2024, según el convenio para la integración ferroviaria, 8,2 millones de euros, además de unos 3 millones de euros que corresponderían a las aportaciones que se difirieron en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, cuando las administraciones que forman parte de la SVAV si que admitieron la posibilidad de aplazar los pagos.

En 2023, ha recordado Carnero, el Ayuntamiento sí que ha realizado una aportación de 8,2 millones de euros, y el equipo de Gobierno, según ha confirmado, incluirá la partida de 11 millones de euros en el proyecto del Presupuesto para 2024, aunque con la esperanza de que no sea necesario ejecutarla y se pueda modificar para destinarla a otras inversiones.

El equipo de Gobierno formado por PP y Vox no considera necesario realizar el abono correspondiente en 2024 y, según Carnero, los trámites "técnicos" estarían ya realizados en la SVAV y faltaría una decisión final que el alcalde de Valladolid atribuye a su ministro y predecesor.

Así, en las distintas cartas enviadas al ministro, el Ministerio y la SVAV --firmadas por los tres consejeros del Ayuntamiento en la SVAV y por el representante de la Junta de Castilla y León-- se pide que se proceda a convocar a la mayor brevedad posible el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad, algo que el regidor desea que se produzca antes de final de año.

Se trata, ha enfatizado, de que "el ministro Puente" permita "al alcalde Carnero" lo que sí que se permitió "al alcalde Puente", que como ha incidido pudo diferir los pagos a la SVAV durante tres ejercicios consecutivos, en los que pudo dedicar una suma de 26 millones de euros a otras inversiones necesarias para la ciudad.

"Las facilidades que le dio la Sociedad al alcalde Puente, el ministro Puente se las niega al alcalde Carnero", ha lamentado el primer edil, que ha enfatizado que en realidad eso no se lo niega a él en persona sino que se lo niega "a los vecinos de esta ciudad".

"NO TIENE NADA QUE VER CON INTEGRAR O SOTERRAR"

El regidor del PP ha enfatizado que esta reclamación "no tiene nada que ver con integrar o soterrar", sino que se trata de que el Ayuntamiento de Valladolid no tenga "cautivos" esos 11 millones de euros en 2024 y se puedan dedicar a las "necesidades" que tienen los vecinos de Valladolid en otras inversiones.

Por el momento, Carnero ha aplazado la discusión sobre la pretensión del equipo de Gobierno de modificar el convenio ferroviario y cambiar la integración por el soterramiento, algo que insiste en que espera poder negociar con el vallisoletano ministro de Transportes en el seno de la SVAV. En este sentido, ha reiterado la idea de que la situación actual sería favorable porque hay un ministro de Valladolid y él se va a "dejar la piel" como alcalde por ese proyecto.

"QUE DIOS NOS PILLE AMPARADOS"

Jesús Julio Carnero ha subrayado que el Ayuntamiento tiene que tratar el proyecto ferroviario y otros "muchos proyectos" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "desde la más absoluta lealtad institucional", pero ha lamentado que "si éste es el arranque, si ésta es la lealtad institucional del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible", le dice a los vallisoletanos "que Dios nos pille amparados".

En este sentido, ha reprochado que esta semana en el Senado el propio Óscar Puente haya criticado que el actual equipo de Gobierno de Valladolid no vaya a presupuestar inversiones en 2024 para la compra de autobuses, cuando en primer lugar ha aseverado que ahora mismo todavía tienen que hacerse frente a "10,3 millones de euros" que la corporación anterior de PSOE y VTLP debía de un contrato de compra de autobuses y, en segundo, con los 11 millones de euros que por el momento se debería aportar a la SVAV se podrían también renovar parte de la flota de Auvasa.

"NO SOY PUIGDEMONT"

El alcalde vallisoletano ha recalcado que su ambición es acometer el soterramiento, pero aunque no esté de acuerdo con el actual proyecto de integración mientras haya un convenio firmado, él lo cumplirá como alcalde y realizará las aportaciones correspondientes pese a que quiera cambiarlo.

"Lo que yo no voy a hacer es dejar de cumplir, porque eso es una irresponsabilidad política y administrativa, y eso este quien le está hablando no lo va a hacer", ha enfatizado, tras ironizar con que él no es "Puigdemont", en referencia al convicto expresidente de la Generalitat de Catalunya.

Carnero ha recordado que ha pretendido en varias ocasiones ponerse en contacto, por carta, con el Ministerio de Transportes para tratar de entablar conversaciones encaminadas a la posible modificación del convenio, pero la exministra Raquel Sánchez no dio respuesta. "Bendita la tenga Dios, donde pare", ha enfatizado el regidor.

Cabe recordar que ante esa falta de respuesta, a finales de septiembre el alcalde aseguró que el equipo de Gobierno no iba a asistir a las comisiones técnicas que durante el anterior mandato celebraba la SVAV con una periodicidad mensual para el seguimiento del proyecto de integración. Sin embargo ahora ha reclamado la convocatoria del Consejo de Administración o de una "comisión de seguimiento" en esta misma entidad.