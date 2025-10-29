Carnero respeta las acciones judiciales del PSOE pero aclara que no se vulneran derechos porque no hay "alcalde B"

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado su respeto a las decisiones que el Grupo Municipal Socialista pueda tomar en el ámbito judicial, pero ha aclarado que no se produce la vulneración de ningún derecho constitucional al no haber "objeto", ya que no existe un "alcalde B", como llaman los socialistas al Director de Coordinación de Políticas Públicas, por lo que no se puede intentar presentar una moción o hablar de algo que "no existe".

Carnero se ha expresado así en referencia al anuncio del Grupo Municipal Socialista de la "presentación inminente" de una denuncia contra él por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución Española al impedir de forma reiterada que el PSOE pueda ejercer su derecho a presentar mociones para su debate en el Pleno para conocer en qué consiste el trabajo del Director de Coordinación de Políticas Públicas.

"El artículo 23 de la Constitución, el derecho a la participación, es un artículo claro. Tiene que haber un objeto y en este caso no hay ningún objeto porque, como saben, el objeto es inexistente. Insisto, inexistente. Aquí no hay alcalde B", ha aseverado el primer ediil.

Carnero ha aclarado que lo que hay en el Ayuntamiento es un coordinador de políticas públicas y ha expresado su ofrecimiento a hablar sobre esta figura, como ha asegurado que ha trasladado en dos juntas de portavoces en las que "han pretendido debatir de ese supuesto alcalde B".

"No tenemos ningún problema y así viene recogido en las correspondientes actas. Pero de lo que no existe no se puede hablar", ha insistido Jesús Julio Carnero, quien ha pedido imaginar que se presentara una propuesta para hablar de los "astronautas vallisoletanos", algo que no se podría hacer porque no existen, aunque sí se podría debatir de cómo entienden los vallisoletanos "la astronomía".