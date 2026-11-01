Carnero subraya su compromiso con la mejora de los cementerios y destaca la "dignificación" del Panteón de los Ilustres

El alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado por el arzobispo y miembros de la corporación municipal, visita el cementerio de El Carmen. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reafirmado su compromiso "total y absoluto" con el mantenimiento de los camposantos de la ciudad por su carácter "tan importante en la vida" de los vallisoletanos, un contexto en el que ha destacado la intervención que se realiza para la "dignificacion" del Panteón de los Ilustres en el cementerio de El Carmen.

Así lo ha trasladado este domingo el regidor en el marco de su visita a este cementerio, con motivo de la conmemoración del Día de Todos los Santos, donde ya ha comenzado la reforma "integral", a cargo de Nevasa, en la zona antigua con una inversión prevista de 1.500.000 euros, anunciada en 2025.

Carnero, "en nombre de la ciudad de Valladolid", ha recordado a "todos los fallecidos vallisoletanos a lo largo del tiempo", así como a "todas y cada una de las víctimas y sus familias" del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Sobre las actuaciones en el mencionado camposanto, el alcalde ha señalado que se ha llevado a cabo una "importante" rehabilitación del edificio que contiene "las unidades administrativas" de este cementerio.

Entre lo reformado, ha apuntado el panteón de los Ilustres que se ha "dignificado" y en el que se ha incluido un mosaico que permite acceder a través de un código QR a los datos de los personajes cuyos restos se encuentran en dicho panteón, entre ellos, José Zorrilla, Miguel Delibes y Concha Velasco.

Además, el regidor ha señalado los trabajos, como "experiencia piloto" de recuperación en 100 metros de las vías principales, "que sustituye los caminos de tierra con adoquines", de la parte histórica del cementerio de El Carmen, que contempla la remodelación en una superficie de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

Por otra parte, sobre el cementerio de Las Contiendas, Carnero ha subrayado que, junto a las remodelaciones que ha llevado a cabo el el equipo de Gobierno a lo largo del mandato, se ha ejecutado la "ampliación y renovación" de su tanatorio.

Durante la visita tradicional al camposanto, el regidor ha estado acompañado por varios miembros de la corporación municipal y el arzobispo, Luis Argüello, quien en el responso a los caídos de la Policía Municipal ha homenajeado a los fallecidos en el accidente ferroviario. "Venimos con los ojos llenos de lágrimas por la tragedia", ha afirmado.

Asimismo, el equipo de Gobierno ha completado su visita al panteón de los Ilustres y al memorial de recuperación histórica y, a continuación, se ha desplazado al cementerio de Las Contiendas para recordar a los bomberos fallecidos en servicio.

"La muerte nos iguala a todos y hoy nos acordamos de los que nos han precedido para agradecerles, porque gracias a ellos estamos ahora aquí todos nosotros", ha concluido Carnero frente al panteón de los Ilustres.