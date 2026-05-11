Carnero ve la ciudad en un "escenario más favorable" y confirma intención de completar la bajada del IBI en 2027

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (en el centro), junto a la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal y el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha insistido este lunes durante su prolongada intervención inicial en el Pleno para el debate sobre el estado de la ciudad en que la situación actual es de un "escenario más favorable" con respecto a hace un año y, sobre todo, con respecto a la etapa del equipo de Gobierno anterior, al tiempo que ha confirmado que en 2027, último ejercicio de su mandato, bajará el IBI el otro 5 por ciento que se había comprometido a reducir en la campaña de 2023 como acción "inmediata".

Después de las intervenciones iniciales de las representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Margarita García, y Ecologistas en Acción, Carmen Duce, Carnero ha iniciado su primera intervención en el debate, sin límite de tiempo hasta más de una hora y 40 minutos, con la afirmación de que esta cita llega "en un escenario más favorable que el del año pasado" tras "meses de trabajo intenso, decisiones relevantes y avances tangibles".

Especialmente, ha incidido, en lo relativo a la economía, en la que ha defendido que "frente a la improvisación" con la que asegura que se encontró su equipo al llegar al Ayuntamiento hace tres años "ahora hay planificación", "frente a la incertidumbre" hay "estabilidad", con "mejores indicadores", cumplimiento de las reglas fiscales, menor deuda municipal, que "deja atrás esos préstamos millonarios de 50 y 35 millones de euros que costaban grandes intereses".

Cabe apuntar que para 2026 están presupuestadas operaciones de crédito por 24,3 millones de euros.

"Esto es gestión. Y es buena gestión", ha enfatizado Carnero, que ha confirmado que el Impuesto de Bienes Inmuebles bajará "otro 5 por ciento" el próximo año, el último del actual mandato municipal, y ha recordado el compromiso de bajar los impuestos que defiende que van a cumplir con el matiz de "salvo que la situación económico-financiera del Ayuntamiento lo impidiera".

Cabe recordar también que el compromiso de campaña electoral del equipo del PP como "acción inmediata" era rebajar dicho tributo municipal en un 10 por ciento, pero se aludió a la situación económico-financiera "heredada" del equipo de Gobierno de PSOE y VTLP para aplicar sólo un descuento del 5 por ciento ya en 2025.

A ese respecto, ha recordado una vez más, la "mala situación económica" con la que se inició el mandato, con "exceso de gasto" y distintas cuestiones que "Lastraban" al Ayuntamiento, como una previsión de déficit de "-37 millones de euros". "La herencia era un déficit estructural", ha enfatizado.

"Cuando hay rigor y compromiso, los resultados llegan", ha contrapuesto Jesús Julio Carnero, que ve ahora una situación "más sólida", gracias a un equipo de gobierno "comprometido con la ciudad de Valladolid".

Ha recordado también que la implantación de la tasa sobre la recogida de basuras, a la que se ha referido como "Sanchazo" se implantó en 2025 por "imposición" del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y ha aseverado que si hubiera seguido el PSOE en el Gobierno municipal se habría aplicado un año antes.

"Frente a la actitud de una oposición desubicada y ajena a la ciudad, en definitiva, desnortada, este equipo de Gobierno responde con hechos, con resultados y con un compromiso firme con Valladolid", ha asegurado.

Sobre la relación con sus socios de Gobierno de Vox simplemente ha apuntado que sigue en desarrollo el acuerdo de Gobierno, en el que se cumplen los compromisos adquiridos y se atienden las demandas y las expectativas de los vecinos.

Además de la mejora económica que ha pretendido mostrar, Carnero ha subrayado otros indicadores que van al alza, como la movilidad, con los datos "de récord" de Auvasa, el incremento de uso de la bicicleta, de lo que defiende como muestra el dato del carril bici de Isabel la Católica, cuyo nuevo diseño se estrenó a mediados de 2025, o la llegada de turistas.

"Todo es gracias al trabajo, dedicación y compromiso de los empleados públicos del Ayuntamiento de Valladolid", ha reconocido.

ACCIONES URBANÍSTICAS

En materia de urbanismo ha destacado distintas acciones, como la inversión para adquirir 67 nuevas viviendas o los avances en promociones urbanísticas propias, como las de avenida de Burgos, o de la Junta de Castilla y León, como las de Parque Alameda o la antigua casa-cuartel de Vadillos, donde se abordará en unos meses el inicio de la demolición.

También ha apuntado que espera contar pronto con la autorización de la Junta para el desarrollo urbanístico de suelo industrial en Palomares, donde ha señalado que se instalarán "grandes empresas" sin mención concreta al proyecto de Inobat y Gotion.

También en urbanismo, destaca que avanza la obra de rehabilitación del teatro Lope de Vega, aunque ha recordado que se ha aprobado recientemente un modificado del proyecto que aumenta en más de un millón el presupuesto de adjudicación, con lo que el coste superará los 15 millones de euros, cuando, ha recordado, el anterior equipo de Gobierno preveía menos de la mitad de ese gasto.

Cabe apuntar que a finales de 2025 se acordó una ampliación del plazo de ejecución de obra desde los 22 a los 28 meses, por lo que debería concluir ya iniciado 2027.

Ha mencionado Carnero la obra de la reforma de la plaza de Santa Brígida, "a punto de adjudicarse", la próxima finalización de la instalación de una arquería histórica en la plaza de San Juan o proyectos como una nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el Canal de Castilla, en la calle Brezo.

SE MANTENDRÁ ABIERTO EL CENTRO DE MAYORES EN LA MARQUESINA

En unos meses se espera también la finalización de la obra del Centro de Vida Activa de la zona centro en la calle Leopoldo Cano, con dos nuevas unidades de estancias diurnas. Además, Carnero ha avanzado que su apertura, prevista para comienzos de 2027, no implicará el cierre del espacio que ocupa actualmente el centro de mayores del centro en el pasaje de La Marquesina.

Se darán pasos, igualmente, para la futura ampliación del Centro de Vida Activa de La Victoria, y se concluirá la ampliación del de Arca Real.