Carolina Durante, Siloé, Repion y Sanguijuelas del Guadiana actuarán en el Palencia Sonora 2026

Cartel del festival Palencia Sonora 2026. - PALENCIA SONORA

PALENCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Repion y Marlena, entre otros, actuarán en la vigésima tercera edición del festival Palencia Sonora, que se celebrará del 11 al 14 de junio.

Palencia Sonora propone una cita con nombres "imprescindibles del panorama nacional" que "se mezclarán con propuestas emergentes y una cuidada selección de DJs que, una vez más, ampliará la experiencia más allá de los conciertos", según ha indicado el festival en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, Carolina Durante volverá al Palencia Sonora tras el "salto definitivo" dado por el grupo con el lanzamiento de 'Elige tu propia aventura', mientras Siloé recalará en el evento en "uno de los momentos más sólidos de su carrera".

El punto "más irreverente y festivo" lo pondrá Ojete Calor, la revelación del panorama musical de 2025 Sanguijuelas del Guadiana también actuará en Palencia y, por otro lado, Xoel López ofrecerá uno de los conciertos "más emotivos" del cartel de este año.

Por su parte, Sexy Zebras aportará su habitual "descarga de adrenalina" con su directo, mientras la cita también acogerá los conciertos de Los Estanques y El Canijo de Jerez.

Asimismo, la nueva ola de pop y rock nacional estará representada con nombres como Veintiuno, Marlena, Depresión Sonora o La Paloma, y la presencia internacional llegará de la mano de Throes + The Shine, un trío angoleño-portugués que propone una explosiva mezcla de rock, electrónica y ritmos africanos.

El festival mantiene, un año más, su apuesta por el talento emergente y las escenas alternativas con formaciones como Repion, Hoonine o Rosalinda Galán, mientras propuestas como El Nido, Calequi y Las Panteras o Las Petunias refuerzan el "compromiso" del Palencia Sonora con proyectos que beben del folk, la tradición popular y la experimentación.

La programación de este vigésimo tercer Palencia Sonora Joe Crepúsculo, SobreZero, Juventude, Éxtasis, Fontán y Oslo Ovnies. Además, la fiesta continuará de la mano de los DJs Yung Prado, Say Yes DJ, Yahaira, Brian de Calma y Popi & Sito DJs.

El próximo miércoles, 14 de enero, la organización del festival dará a conocer su cartel por días y, dos días más tarde, el 16, se pondrán a la venta las entradas diarias a un precio de 60 euros, ya que los abonos están agotados.