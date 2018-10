Carrasco cree que en política "no se es nada" sin "querellas" y afirma que colaborará con la justicia Esquí Golf Resort

Actualizado 27/01/2010 15:06:18 CET

Prestará declaración por sendas denuncias tanto de la citada empresa como de varias personas que opositaron para entrar en la Institución

LEÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, manifestó hoy que en política "no se es nada" si no se tienen varias querellas criminales y aseguró que colaborará con la justicia en las citaciones del Juzgado de León por las dos denuncias interpuestas por Esquí Golf Resort y varias personas que concurrieron a unas oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Institución provincial.

Respecto al caso de las oposiciones, señaló que varias personas que se presentaron al proceso selectivo interpusieron una querella por presuntas irregularidades y el juez ha llamado a declarar a todos aquellos que los denunciantes requirieron, así como a otros testigos que también forman parte de la corporación de la Diputación de León.

En este sentido, aseguró que se personará el día de la citación, el próximo 15 de abril y contestará "lo que haya que contestar". "Iría mañana mismo y sin ningún abogado. Es más, no sé si pediré el adelanto de la citación", concretó.

No obstante, explicó que se trata de un asunto "desagradable", un sentimiento que se agrava al tener conocimiento de esta cuestión a través de los medios de comunicación antes de recibir el aviso de la citación. "Daré todas las explicaciones al juez y no me quita el sueño para nada. Iría mañana mismo", reiteró.

En cuanto a la demanda interpuesta contra la Institución provincial por la promotora Esquí Golf Resort, que solicita una cuantía de seis millones de euros por el bloqueo del proyecto urbanístico en la estación de San Isidro debido a la falta de suministro eléctrico, Isabel Carrasco indicó que no se trata de un tema "nuevo", sino que se planteó hace, al menos, un año y medio.

SUS PRETENSIONES "NO SON VIABLES"

La presidenta de la Diputación de León deberá declarar en una vista previa que se celebrará por este asunto el próximo día 11 de junio y, a pesar de señalar que la información de la que dispone es "la misma que la de los demás, a través de la prensa", consideró que las pretensiones de la promotora "no son viables" y precisó que se ha intentado llegar a un acuerdo para que terminara el juicio.

Finalmente, señaló que tanto en este caso como en el de las presuntas irregularidades en las oposiciones a Auxiliar Administrativo de la Institución provincial, habrá que esperar a que continúen los trámites judiciales. "Nosotros colaboraremos totalmente con todo lo que nos pidan", concluyó.

Isabel Carrasco realizó estas declaraciones durante el transcurso del pleno ordinario celebrado hoy en la Diputación de León, donde fue preguntada por estos asuntos por el viceportavoz del Grupo Socialista en la Institución provincial, Matías Llorente y el portavoz de la UPL en la Diputación, Lázaro García Bayón.