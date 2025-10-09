La 'Carrera a El Henar' celebra el 12 de octubre su LXVII edición

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Santuario de El Henar acogerá este próximo domingo, como cada 12 de octubre desde el año 1959, la que ya será la LXVII edición de la 'Carrera a El Henar', en Cuéllar (Segovia), la prueba deportiva pensada para unir deporte y oración que consiste en llevar un ramo de flores desde Valladolid hasta dicho templo en carrera constante mediante relevos de los diferentes atletas que participan en ella.

Lo que comenzó a finales de los años 50 como un gesto casi espontáneo, cuando un grupo de adolescentes del equipo de atletismo 'Kostkas', de entre 14 y 17 años, corrió con un ramo de flores desde la sede de la congregación hasta el santuario de Segovia, se ha transformado en una verdadera manifestación popular. Aquel ramo, símbolo del amor y la devoción a la Virgen, sigue pasando de mano en mano, manteniendo vivo el espíritu de aquellos jóvenes pioneros.

Este año, la carrera se iniciará a las 08.20 horas desde un lugar cargado de historia para la carrera, ya que se cumplirá medio siglo desde que esta prueba comenzó a tener su punto de salida en la parroquia de La Milagrosa, en el mismo año de la fundación de ese templo. Allí, como es costumbre, se celebrará un emotivo acto de bendición de las flores y lectura de la ofrenda, antes de que el primer corredor tome el relevo con el ramo en mano, según informan a Europa Press fuentes de la organización.

Será el pistoletazo de salida a una jornada, que, si todo transcurre como está previsto, culminará alrededor de las 12.15 horas en el Santuario de El Henar, en Cuéllar (Segovia). En esta edición participarán cerca de 50 corredores, entre jóvenes, veteranos, padres, hijos e incluso nietos.

La carrera se realiza en formato de relevos cortos, lo que permite la participación de todos los que desean correr. El recorrido atravesará varias localidades, entre ellas Herrera de Duero, Aldeamayor de San Martín, Arrabal de Portillo, Santiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo y Viloria del Henar, donde los vecinos salen a las calles para animar con entusiasmo a los corredores.

El aliento de los habitantes de estas poblaciones se ha convertido en una parte importante del desarrollo de la carrera. A lo largo de sus más de seis décadas de historia, la 'Carrera a El Henar' ha superado no pocos desafíos: desde las condiciones meteorológicas más adversas hasta los rudimentarios medios de transporte de sus primeras ediciones, que incluían furgonetas DKW o motos Lambretta.

El momento culminante llegará cuando el último relevista entre al Santuario portando el ramo de flores, que será depositado a los pies de la Virgen. Allí, a las 12.30 horas, corredores y acompañantes participarán en una misa en la que se leerá la emotiva ofrenda escrita en un pergamino artesanal, que se colocará junto al ramo como testimonio del esfuerzo de los corredores.

Que el tiempo acompañe será el único deseo pendiente para que esta 'LXVII Carrera a El Henar' se celebre con la misma normalidad y emoción que en las 66 ediciones anteriores, una carrera que no solo recorre kilómetros sino también historia, fe y recuerdos compartidos.