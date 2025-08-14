La Carrera Holi San Antolín se celebrará el 6 de septiembre en Palencia con temática de circo

PALENCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de fiestas de San Antolín de Palencia volverá a contar por tercer año con una Carrera Holi. En esta ocasión se va a celebrar en el parque de Los Jardinillos el sábado, 6 de septiembre, bajo la temática del circo y estará amenizada por actividades complementarias y la música de los Djs Pierre May, Víctor García y Pedro Sarmiento.

Esta fiesta del color, organizada por el Ayuntamiento de Palencia y el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, se celebrará a partir de las 17.00 horas sobre un circuito de 500 metros sin tiempo. A lo largo del recorrido, los participantes serán rociados por todo el cuerpo con polvos de diferentes colores en cuatro estaciones de color instaladas cada 125 metros, desde donde se lanzarán en total 1.100 kilos de polvos, tal y como han explicado los organizadores durante la presentación de la actividad.

"Se trata de un evento especial de color y diversión, una carrera sin competición, singular por su ambiente y apta para todos los públicos", ha explicado Fran Fernández, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Palencia, al tiempo que ha adelantado que a cada corredor se le entregará una bolsa con una camiseta blanca, una pulsera personalizada con hilo tejido, un refresco, tres bolsas de polvos holi de 100 gramos de diferentes colores, gafas de protección ocular y tres pulseras fluorescentes.

Por su parte, Mariano Calvo, presidente del Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, ha destacado que durante el recorrido y después de la carrera, a los participantes les espera una explosión de color, música y diversión, ya que la misma contará con los DJ,s: Pierre May, Víctor García y Pedro Sarmiento.

En esta tercera edición de la Holi San Antolín habrá también castillos hinchables y varios cañones de espuma, además de actividades y juegos relacionados con el mundo del circo.

Desde la organización han recordado que los productos utilizados en la Carrera Holi son libres de alérgenos y sin gluten gracias a su componente principal, el almidón de maíz. Los polvos holi son además biodegradables y respetuosos con el medio ambiente y que sus colorantes sean naturales, hace que la limpieza de las calles sea muy fácil.

Las inscripciones para la actividad tendrán un precio de 15 euros y se pueden ya realizar a través de las páginas web www.holipalencia.es y www.atletismocuatrocantones.com así como en Deportes Artiza de forma presencial. La organización sacará a la venta un total de mil entradas y la entrada en el recinto tendrá lugar a partir de las 16:30 horas.