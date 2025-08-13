La Carrera Popular de la Aldea del Rey Niño (Ávila) destinará sus beneficios a los Amigos del Pueblo Saharaui

ÁVILA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pedanía abulense Aldea del Rey Niño celebrará este sábado, 23 de agosto, su tradicional carrera popular, que cumple once añosy cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Ávila.

La prueba se ha presentado en el Ayuntamiento de Ávila y ha contado con la participación de la organización, la Asociación Cultural Peña San Gregorio y la Asociación de Vecinos Aldea del Rey Niño, y el concejal de Deportes del Consistorio, Carlos López.

La carrera solidaria está abierta a niños y mayores. En la categoría infantil, habrá varias pruebas por tramos de edad; y la carrera popular en sí, de 7 kilómetros, se celebrará en las modalidades masculina y femenina, en categorías absoluta, senior y veteranos. De manera alternativa, también se ha organizado una marcha no competitiva de 3,5 kilómetros.

López ha animado a la participación en esta actividad que el año pasado reunió a alrededor de 200 participantes en total. Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Peña San Gregorio, Ismael Jiménez, ha subrayado que se trata de "un día de fiesta alrededor del deporte y la solidaridad". La inscripción, con un coste de diez euros, permanecerá abierta hasta media hora antes de la celebración de la prueba.