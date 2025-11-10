Carriedo apela al "compromiso" de los grupos para cerrar unas cuentas "que den estabilidad" al próximo gobierno

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a apelado a la "responsabilidad y el compromiso" de los grupos con representación en las Cortes para cerrar un pacto que dé como resultado la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad registrado por la Junta para 2026 con el fin de dotar de "estabilidad" al Gobierno que resulte de las próximas elecciones previstas para marzo del próximo año.

Fernández Carriedo ha tendido la mano a la negociación durante su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda para detallar las cuentas referentes a su área, así ha insistido en avanzar en un acuerdo que "no excluya a nadie" y que piense en el interés de la Comunidad y "no en las próximas elecciones".

De este modo, el consejero ha confiado en lograr el respaldo de las Cortes para dar luz verde a las cuentas tras haber conseguido aprobar e límite de gasto no financiero para dejar así "un mejor escenario y una mayor estabilidad para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas".

"Nuestra mano esta tendida para intentar alcanzar el acuerdo más amplio posible, un acuerdo en el que no queremos excluir a nadie, y en el que todos los partidos con representación parlamentaria están invitados a participar", ha señalado Fernández Carriedo, quien se ha puesto a disposición de los parlamentarios en la comparecencia con la que se ha abierto la ronda de intervenciones de todos los consejeros en las Cortes para detallar las cuentas de cada sección.

De este modo, el consejero ha reclamado que se analicen las cuentas por su contenido y "no por el interés de cada partido", por lo que ha pedido que el voto esté orientado a pensar en el interés de la Comunidad y no en las elecciones. "Es lo que las personas de Castilla y León merecen, es lo que esperan de todos nosotros y es lo que la Junta ofrece", ha relatado.