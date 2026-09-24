Carriedo atribuye el desahucio de Maricarmen al "fracaso" del Gobierno en vivienda: "Ha sobrado ideología"

Archivo - Fernández Carriedo responde a los medios tras el Consejo de Gobierno de hoy. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado que el desahucio de Maricarmen refleja el "fracaso" del Gobierno de España en relación con la política de vivienda. "Ha sobrado ideología y han faltado resultados", ha señalado el portavoz sobre la Ley de Vivienda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha manifestado que la normativa estatal ha demostrado consecuencias "negativas" en aspectos como el que se ha evidenciado en el caso de la octogenaria de Madrid. "En el tema de la vivienda, yo creo que en los últimos años en España ha sobrado ideología y han faltado resultados", ha aseverado el portavoz, para añadir que se cuenta con una Ley "que no ha dado respuesta a los problemas reales de la gente" y que ha convertido este asunto en el primer problema de los ciudadanos.

En este sentido, el consejero ha instado al Ejecutivo central a tener la "sensibilidad" de cambiar la norma si no funciona y ha rechazado la posibilidad de que la Comunidad se plantee aplicar mecanismos como el tope a los precios o la declaración de zonas tensionadas, al sostener que este tipo de medidas han fracasado.

Asimismo, ha argumentado que la autonomía con más desahucios y alzamientos de viviendas en el contexto nacional es Cataluña, un territorio donde se aplican las zonas tensionadas. Así, el portavoz ha expuesto que la filosofía de la Junta de Castilla y León pasa por incentivar la oferta de inmuebles y suelo para "reducir los precios, ofrecer seguridad a los propietarios para la puesta en alquiler de sus casas y reducir la carga fiscal".

En esta línea, ha repasado las actuaciones autonómicas en la materia, entre las que ha citado las ayudas al alquiler con cobertura "para la totalidad de los solicitantes que cumplen las exigencias", la aportación de avales para la adquisición en la parte no cubierta por las entidades financieras, la creación de la cuenta ahorro-vivienda y la "elevación de las competencias del área al rango de vicepresidencia.

En relación con la situación de personas en circunstancias vulnerables como la de Maricarmen, Fernández Carriedo ha defendido que las medidas sociales y tributarias de la Administración autonómica buscan facilitar el acceso tanto al arrendamiento como a la compra. De igual modo, ha situado los precios más bajos del mercado inmobiliario castellano y leonés y su menor ritmo de crecimiento como un elemento de atracción para inversiones y proyectos vitales.