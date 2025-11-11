Carriedo cree que la enmienda a la totalidad del PSOE evidencia que no ha existido verdadera voluntad de acuerdo

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado la "falta de interés por dialogar y de compromiso con Castilla y León" mostrado por el Grupo Socialista tras presentar la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos autonómicos para 2026, antes incluso de que hayan concluido las comparecencias de los consejeros en las Cortes, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que no ha existido verdadera voluntad de acuerdo.

Fernández Carriedo se ha referido a esta situación en declaraciones a Europa Press tras la intervención del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, para detallar la enmienda socialista y ha lamentado que el PSOE "ni siquiera haya esperado a escuchar a la mayoría de los consejeros" antes de registrar su enmienda, lo que evidencia que "no ha existido verdadera voluntad de alcanzar acuerdos".

"Cuando apenas han comparecido dos consejeros, ya han anunciado su oposición frontal al presupuesto", ha asegurado, a lo que ha añadido que "desde el primer momento Martínez anunció que él quería que el diálogo fuera exclusivo con el PSOE y parece lógico también escuchar la opinión del resto de los partidos políticos con representación parlamentaria".

De este modo, el consejero ha recordado que esta semana era "una buena oportunidad para conocer en detalle el contenido del proyecto, intercambiar opiniones, aclarar dudas y acercar posturas", además de mantener la reunión de diálogo prevista con el PSOE para el viernes a la que podría asistir el propio Martínez, como ha defendido Fernández Carriedo. "Habíamos acordado un encuentro este viernes, pero no han querido esperar ni a eso", ha subrayado.

El consejero ha insistido en que desde la Junta se mantiene la "voluntad de diálogo" con todos los grupos con representación parlamentaria, en una ronda de reuniones que comenzará el viernes con el PSOE, continuará el sábado con Vox y se completará el lunes con el resto de formaciones. "Seguimos trabajando en el horizonte que siempre hemos tenido, explorar todas las posibilidades de consenso para aprobar el presupuesto", ha afirmado.

Fernández Carriedo ha destacado que, pese a la falta de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de un escenario nacional de estabilidad presupuestaria, Castilla y León "ha sido capaz de aprobar su techo de gasto y presentar unas cuentas que baten récords de volumen y de medidas sociales".

Sobre la posibilidad de que los presupuestos sean devueltos el próximo día 20, jornada en la que se celebra el Pleno en el que se debaten las enmiendas a la Totalidad, Fernández Carriedo ha reconocido que "la aritmética parlamentaria es la que es", pero ha insistido en que la Junta "ha hecho lo que debía", presentar "un buen presupuesto" y "mantener la mano tendida al diálogo".

"Lamentablemente, el señor Martínez no ha tenido la voluntad ni siquiera de sentarse a dialogar, ni de esperar a las explicaciones de los consejeros ni a la reunión que teníamos prevista con su grupo", ha concluido el consejero, quien ha reprochado al PSOE su "falta de interés real por Castilla y León".