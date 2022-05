Carriedo culpa al Gobierno de intentar "distraer" con la Ley del Aborto

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado al Gobierno central de intentar "distraer la atención" sobre los "asuntos y problemas reales de los ciudadanos" con normativas como la Ley del Aborto, en la que pide separar los asuntos económicos como la rebaja del IVA para productos de higiene femenina o las bajas por menstruación dolorosa.

"Muchas de las cuestiones de ámbito económico contarían con nuestro apoyo pero pedimos que no se use un tema tan sensible para distraer la atención de asuntos y problemas reales de los ciudadanos", ha señalado el portavoz de la Junta.

No obstante, Fernández Carriedo ha afeado que no se haya informado ni a la sociedad ni a las autonomías del contenido del anteproyecto de Ley que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes y que, como ha señalado, incluye que a partir de ahora "las niñas de 16 años no necesiten ni siquiera la comunicación a los padres para poder abortar".

"Es difícil opinar sobre algo que no se nos ha informado, el Tribunal Constitucional lo está analizando", ha reseñado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno de la Comunidad tiene "claras" sus prioridades y ha considerado que esta Ley aborda un asunto "muy serio y de mucha sensibilidad social", por lo que a la Junta "no le gustaría" que fuera utilizado por el Gobierno para "distraer" de otros temas.

"Se trata de un asunto que requiere de mucho consenso social y no debe ser utilizado nunca para distraer", ha insistido, tras lo que ha afeado que la norma incluya también un IVA reducido al 10 por ciento para productos de higiene femenina y la regulación de las bajas por menstruaciones dolorosas.

"El Gobierno es muy dado a aprovechar algunas normas que introducen cuestiones que no tienen que ver con esa norma", ha concluido, tras lo que ha abogado por tratar estas cuestiones por separado.

