Carriedo defiende que se acredite utilidad de ayudas a sindicatos y PSOE le acusa de "tragar con ultraderecha"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido el punto del pacto de Gobierno entre PP y Vox que "busca que se acredite de forma objetiva la utilidad pública efectiva de las subvenciones" a sindicatos y organizaciones empresariales, mientras el PSOE ha acusado al PP de "tragar con la ultraderecha" y cambiar de posición respecto a estas ayudas y el Diálogo Social.

El procurador del Grupo Parlamentario Socialista Pedro González Reglero ha preguntado en el Pleno si la Junta va a dar cumplimiento al punto 16.14 del pacto de Gobierno entre PP y Vox, el cual señala a la reducción de subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales en un 50 por ciento si no acreditan "una utilidad pública efectiva".

En concreto, González, que ha afeado que no le haya contestado a este pregunta el actual consejero de Industria, Universidad, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha cuestionado qué ha cambiado respecto a la anterior legislatura para que ahora se pida esta acreditación.

En este sentido, ha recordado que cuando el PP gobernó en solitario concedía estas ayudas a los sindicatos, mientras ahora reclama esa acreditación en el marco de un acuerdo con la "ultraderecha" a cambio de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "siga sentado en el sillón".

Asimismo, ha cuestionado "en qué partidas concretas" se van a producir recortes y "cómo se va a justificar", así como "cuál va a ser el ahorro exacto" en este ámbito, al tiempo que ha pedido que se aclare si considera si anteriormente estas subvenciones han sido "injustificadas".

"La verdad es que dan unos quiebros y unos saltos que la verdad es que no hay quien lo entienda", ha censurado, para advertir a la Junta de que un gobierno "no puede seleccionar a quien recorta en función de lo que le resulte políticamente incómodo". "Cuando la ultraderecha gobierna con ustedes piensan una cosa y cuando no gobiernan, piensan otra", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de la Junta ha asegurado que les parece "positivo" que las ayudas y recursos públicos "puedan acreditar su utilidad de forma objetiva" y, en caso de que no, "que los ahorros resultantes se puedan destinar a mejorar los servicios públicos" de la Comunidad, como se recoge en el punto 16.14 del pacto, que tiene plazo de ejecución "desde el primer presupuesto".

De este modo, ha avalado el pacto de gobierno, un acuerdo "público, transparente y conocido por el conjunto de los ciudadanos", ha concluido.