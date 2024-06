Carriedo reconoce "problemas de tesorería" por las diferencias con el Gobierno por las entregas a cuenta

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido "problemas de tesorería" por las diferencias que mantienen con el Gobierno por las entregas a cuenta a Castilla y León y que cifra en 51,5 millones al mes.

Carriedo, durante su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha señalado que el Ejecutivo autonómico está "disponiendo" de las cantidades del Presupuesto General de la Comunidad aprobadas por las Cortes y que va en línea de lo que el Gobierno comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Esto es lo que hemos hecho todas las comunidades autónomas, quienes de buena fe fuimos a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para nosotros, que estamos gastando unas cantidades, pero el dinero no llega por ese importe, crea, en cierto modo, un problema de tesorería. Y es un problema de tesorería que tenemos todas las comunidades autónomas, aunque Castilla y León, con menor dificultad que otras", ha argumentado.

En este punto, Carriedo ha considera que el Gobierno tiene "un retraso que no es imputable sólo a la incapacidad de no haber hecho presupuestos, ni de no haberlos presentado", sino que, ha apuntado, hay otras cuestiones que están esperando a esas decisiones.

"Esta es una de ellas. Pero estoy pensando también en los empleados públicos. ¿Cómo es posible que, a punto de finalizar el primer semestre del año, todavía no se haya aprobado la actualización de las retribuciones de los empleados públicos para 2024, seis meses después? No podemos actualizar las retribuciones de los empleados públicos ni la Administración del Estado ni el resto de Administraciones públicas de España. Y creemos que sería bueno que el Gobierno se centrará en aquello que es lo normal", ha lamentado.

"Es que seis meses después no se ha procedido a actualizar las cantidades del modelo de financiación, lo que afecta, lógicamente, a la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha continuado para ironizar sobre si han recibido algún tipo de información por parte del Gobierno de cuándo se van a recibir las cantidades estipuladas. "Pues no lo sé. Si llamo a la consejera de Cataluña, a lo mejor sabe más que yo. Me parece que tiene más información sobre la financiación autonómica de la que tenemos las demás comunidades autónomas", ha zanjado.