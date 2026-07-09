Carriedo: "Sería inexplicable que en España tuviéramos una financiación autonómica que solo apoya una Comunidad"

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) - El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a rechazar la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica del Gobierno de la nación que ve "perjudicial" para todo el país.

"Sería inexplicable que en España tuviéramos una financiación autonómica que solo apoya una Comunidad Autónoma y que es perjudicial para toda España y para el resto de comunidades autónomas", ha advertido el portavoz de la Junta, que ha vuelto a cargar contra una propuesta que ve como "pago del precio político" del Gobierno de Pedro Sánchez a ERC "simplemente por alargar una legislatura", ha apostillado.

Preguntado sobre si la Junta de Castilla y León recurriría esa reforma del modelo de financiación, ha reconocido que todavía queda mucho recorrido pero ha confirmado que la idea del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco es establecer "todos los procedimientos para impedir su aplicación".

El portavoz de la Junta ha ironizado sobre el "trámite" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sobre la falta de negociación o de diálogo por parte del Gobierno y ha augurado que la ley no se llegará a aprobar en la presente legislatura por lo que ha apuntado a "un escenario para dar satisfacción coyuntural a un socio de gobierno

"En todo caso, si se aprobaran, utilizaríamos todos los mecanismos jurídicos a nuestro alcance para intentar que no se aplicara y que sus perjuicios se generalizaran sobre el conjunto de España y sus comunidades autónomas y también sobre Castilla y León", ha ratificado.