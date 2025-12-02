Carriedo sitúa a CyL como "socio estratégico" y "destino de inversión" para las empresas alemanas

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en su visita en Munich (Alemania). - JCYL

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha situado a Castilla y León como "socio estratégico" y "destino de inversión" para las empresas alemanas y fondos de inversión con los que se ha reunido en el marco de su visita a Munich.

Fernández Carriedo ha hecho una exposición ante diferentes empresas, tras lo que ha mantenido encuentros bilaterales con estas y asociaciones para explorar proyectos concretos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, a lo largo de la jornada ha llevado a cabo encuentros específicos con las empresas alemanas Wacker, Rheinmetall, Kiecker y Quantum para la captación de inversiones y proyectos empresariales en la Comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en el refuerzo a la captación de inversiones internacionales, que está incluido en el Marco de Actuaciones para el impulso a la Internacionalización, aprobado el pasado mes abril por la Junta, para hacer frente a las medidas proteccionistas en el mercado internacional y que refuerza el V Plan de Internacionalización 2022-2027.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha recordado que Alemania ha realizado inversiones en la Comunidad por valor de 200 millones de euros en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, especialmente dirigidas a equipamientos de suministro de energía eléctrica, en actividades profesionales científicas y de tecnología, en el área específica de la avicultura, en maquinaria para mantenimiento y reparación de vehículos a motor, en la fabricación de productos metálicos, y en servicios especializados de ingeniería.

En concreto, el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL) mantiene 1.017 proyectos activos interesados en invertir en Castilla y León, de los cuales 215 están en distintas fases de ejecución. De estos, Alemania mantiene intereses empresariales en la Comunidad a través de 39 proyectos activos.

Así, la Junta ha recordado que Alemania ocupa una posición destacada en la economía mundial ya que es la primera economía de la Unión Europea y tercera del mundo por volumen de PIB, y, con casi 85 millones de habitantes, es el sexto cliente de Castilla y León.