Carriedo ve un gobierno en solitario "más eficaz" pero entiende que los ciudadanos han pedido "diálogo" en las urnas

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que un gobierno de PP en solitario es "más eficaz" para la Comunidad pero ha señalado que entiende que los ciudadanos han pedido "diálogo" ante el resultado electoral del pasado domingo.

"Un gobierno en solitario es más eficaz y da mejor respuesta a los problemas de los ciudadanos que un gobierno en coalición, pero en todo caso son los ciudadanos quienes deciden con su voto en un proceso electoral y por tanto hay que tener siempre en cuenta esta opinión a la hora de confrontar y conformar ese gobierno", ha defendido el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha subrayado que "los ciudadanos nunca se equivocan".

A juicio de Fernández Carriedo el mensaje de los ciudadanos tras las elecciones es doble, por un lado, como ha señalado, han dejado claro que quieren "un gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco" y, por otro, "quieren que haya diálogo".

De este modo, ante la negociación con Vox, el portavoz de la Junta ha considerado que el pacto de gobierno rubricado con los de Abascal en 2022 con 32 puntos fue una base "transparente". "Se dio una información precisa de lo que se quería hacer y hubo un Gobierno que vino funcionando durante algo más de dos años al servicio de la gente", ha considerado.

Así, ha manifestado que la ciudadanía ha hablado "con libertad" en las urnas después de conocer cómo funcionó el gobierno en coalición PP y Vox, no obstante ha defendido que sean los grupos políticos los que trabajen en la consecución del pacto de gobierno sin obviar que el PP "es el partido que más ha subido en votos y en escaños, y que es el que tiene que llevar la acción fundamental del gobierno pero desde el diálogo, desde el acuerdo y desde el entendimiento".

"Espero la buena voluntad de todos para intentar hacer un acuerdo, entender y comprender el mensaje que han dado los ciudadanos, que creo que es bastante claro e inequívoco, ahora hay una obligación de los partidos políticos de entender el mensaje, de actuar conforme al mensaje, de actuar con responsabilidad y de actuar todos con la generosidad suficiente para que Castilla y León funcione, tenga un gobierno cuanto antes y que ese gobierno responda a los intereses de la gente", ha defendido.

JORNADA ELECTORAL

Desde el punto de vista institucional, el portavoz de la Junta ha garantizado que la jornada electoral funcionó con "total normalidad" y sin "incidentes de relevancia". "Ha habido una muy alta participación, muy superior a la que tuvimos hace cuatro años, casi siete puntos por encima de la de entonces", ha reseñado.

En este sentido, ha considerado que Castilla y León ha sido un "buen ejemplo para España" de cómo abordar un proceso electoral. "No sólo nos podemos sentir orgullosos dentro de Castilla y León, sino que el conjunto de los españoles tiene una impresión muy positiva de cómo se ha abordado el proceso electoral dentro de Castilla y León", ha señalado tras lo que ha garantizado que, igual que durante el periodo electoral, la gestión de los servicios públicos se hará con normalidad con un gobierno en funciones.