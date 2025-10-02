Carvajal (Vox) denuncia una "campaña de acoso" del PSOE tras colocar en el pleno una cámara para grabarla

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha denunciado una campaña de "acoso" hacia su persona por parte del Grupo Municipal Socialista después de que en el último pleno, un asesor de esta formación colocara una cámara para captar imágenes de la mesa de Presidencia mientras no intervenían.

Una situación que ha provocado que la también teniente de alcalde y concejala de Educación presente una queja formal ante el secretario general del Consistorio, según ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press.

"No entendemos la finalidad que tiene colocar una cámara para grabar la mesa de Presidencia en un momento en el que no estamos interviniendo cuando el pleno se graban con soporte digital y se retransmite de manera 'online'", ha argumentado la edil que considera que este hecho no es "legítimo" y que obedece, según su "apreciación subjetiva", a una "campaña de acoso" hacia su persona.

Carvajal ha citado a la "Ley Orgánica 1 barra 82" y ha hecho referencia a "jurisprudencia" del Tribunal Supremo y del Constitucional para advertir de que cuando se toman imágenes, estás "no se pueden utilizar ni para fines comerciales, ni publicitarios sin el consentimiento de la persona cuya imagen se toma".

"Tampoco se pueden utilizar para ser manipuladas o ridiculizadas y tampoco para intentar leer los labios de la persona a la que está grabando, porque entra dentro de lo que en estos momentos la jurisprudencia está entendiendo como escucha ilegítima", ha abundado.

Carvajal no entiende la "finalidad" de esas imágenes que, en su opinión, "no tienen relevancia pública" al reiterar que no estaba interviniendo en ese momento en el Pleno, al tiempo que ha lamentado que no es "la primera vez" que lo hacen, en referencia a una reunión del Consejo Asesor Viva.

"Hacen esto con asiduidad. No sé si es con ánimo de amedrentar, pero la realidad es que creo que entre compañeros, por encima también de lo jurídico está lo ético y lo moral y las normas de convivencia. Mi imagen es mía en una esfera que no es pública", ha continuado para insistir en que llevan "dos años" apelando a una "convivencia pacífica y dentro de la cordialidad del Ayuntamiento".

Preguntada por si el Grupo Municipal Popular se iba a adherir a esa queja, la edil ha explicado que el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, "afeó el gesto" durante el pleno al no entender, en sus palabras, "cuál era la finalidad" de tomar esas imágenes.