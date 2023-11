La Casa Delibes abrirá sus puertas en Valladolid a finales de 2024 y custodiará 10.000 enseres del escritor

Santonja ensalza la importancia del proyecto: "La sociedad está muy dividida y hay pocas figuras con las que todos nos identifiquemos"



VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y los herederos de Miguel Delibes han firmado este miércoles un contrato por el cual la familia cede, en régimen de comodato por veinte años, el legado del escritor para su custodia y exhibición en el Palacio del Licenciado Butrón, un proyecto que espera abrir sus puertas al público a finales del año 2024.

Santonja ha explicado en rueda de prensa que, tras la firma de este contrato, se va a convocar a la comisión de seguimiento --con representantes de la Consejería, de los herederos y de la Fundación Miguel Delibes-- para definir el plan de acción que aborde el diseño de los espacios para la exposición permanente y a la recreación de la casa.

Una vez se defina el plan de acción, está previsto que en el primer trimestre del próximo año se contrate el diseño del espacio y, posteriormente, la ejecución del mismo a lo largo de 2024. Se ubicará en la planta baja del edificio, en dos espacios en torno al patio central, con 130 metros cuadrados para la exposición permanente y al menos 80 metros cuadrados para la recreación de casa del escritor.

El contrato tiene unos plazos flexibles, de hasta dos años, para acometer la apertura del espacio, pero el consejero ha trasladado que estiman que en un año se puedan abrir las puertas. No obstante, ha señalado que ambas partes no están "obsesionadas" con los plazos y que la inversión necesaria para adaptar y llevar a cabo el proyecto "no va a ser un problema".

Santonja ha apuntado que el legado de Delibes, valorado en 4.593.500 euros, va a estar en un edificio "emblemático" que reúne las "características más adecuadas para mantenerlo".

El legado se compone de unos 10.000 enseres, entre manuscritos de sus obras, premios, correspondencia, artículos periodísticos y otros elementos personales. Este se organiza en diversos aspectos: Identificación individual y organización personal; Gestión de relaciones interpersonales; Gestión de bienes y recursos; Gestión del ocio y de la actividad creativa; Gestión de la actividad formativa; Gestión de la actividad profesional; Participación, proyección y distribución social; Reconocimiento actividad profesional; Colección particular, y Enseres-mobiliario.

"HAY POCAS FIGURAS CON LAS QUE TODOS NOS IDENTIFIQUEMOS"

La firma de este contrato coincide, de forma casual, con el 49 aniversario del fallecimiento de la mujer del escritor, Ángeles de Castro, ha recordado Santonja, que ha celebrado la "generosidad que define a la familia" y que se ha ratificado hoy.

"Es un día muy feliz para todo Castilla y León, un autor en el que todos nos reconocemos y es lo que estamos celebrando hoy", ha señalado el consejero que, además, ha ensalzado la importancia del proyecto ahora que "la sociedad española está muy dividida". "Y hay pocas figuras con las que todos nos identifiquemos", ha añadido.

La portavoz de la familia del escritor, Elisa Delibes, ha apuntado que el proceso "no ha sido fácil" y que estos 13 años que han pasado desde la muerte de su padre han vivido "momentos de incertidumbre y desaliento".

"Es la Junta la que tenía que dar ese paso para perpetuar la memoria" de Delibes, ha sostenido la hija del novelista vallisoletano, que ha agradecido la voluntad "clara" y "decidida" que ha mostrado la Consejería desde hace más de un año.