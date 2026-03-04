La casa de La Encina de Burgos acogió en 2025 a 12 personas con VIH y una media de 59 años

BURGOS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Acogida La Encina, recurso dependiente del Ayuntamiento de Burgos y gestionado por el Comité Ciudadano Anti-Sida, ha atendido durante 2025 a 12 personas con VIH en situación de "alta vulnerabilidad social". La media de edad de las personas atendidas es de 59.

Así lo ha explicado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, en la presentación de la memoria anual. La casa está al "cien por cien" de ocupación y es un recurso municipal "fundamental" y único "específico" en Castilla y León.

Este espacio ofrece "una atención integral" desde el punto de vista sanitario, social y ocupacional, así como en el ámbito personal y de cuidados. La Casa de Acogida La Encina funciona en la ciudad desde el año 2002 y está destinada "exclusivamente a personas con VIH".

En comparación con el año anterior, cuando se atendió a once personas, durante este ejercicio se ha alcanzado la cifra de doce usuarios, con dos nuevos residentes frente a uno en 2024. Además, la edad media de las personas atendidas "ha aumentado, pasando de 55 a 59 años".

En este sentido, la responsable municipal ha explicado que el perfil de los residentes es cada vez "más complejo", con personas de mayor edad y con mayores necesidades sociosanitarias. "La mayoría presentan problemas graves de salud asociados a su situación de vulnerabilidad social", ha apuntado, al tiempo que ha precisado que se trata, en muchos casos, de personas con problemas de salud mental, pluripatologías y grados elevados de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.

Del Campo ha incidido en que los usuarios acceden al recurso "por la carencia de red de apoyo familiar o social que les permita mantener otra alternativa habitacional". En cuanto a la estabilidad de las estancias, este año se ha registrado un descenso con respecto al anterior. Si en 2024 la residencia estable representó el 70 por ciento del total, en el último ejercicio ese porcentaje se situó en el 58 por ciento, lo que refleja una mayor temporalidad.

En cuanto al incremento de la edad media de los residentes, la concejala ha aclarado que "no responde a un agravamiento" de la enfermedad, sino a factores "demográficos y médicos". Ha recordado que los avances médicos han permitido que el VIH haya pasado "de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica", lo que ha incrementado la esperanza de vida de las personas afectadas.

Respecto a la situación administrativa del servicio, la edil ha informado de que el contrato está en proceso de renovación. Los pliegos ya han pasado por Asesoría Jurídica e Intervención y, tras la revisión de los costes actualizados, el expediente estará "próximo a poderse licitar".

En relación con posibles retrasos en los pagos a los trabajadores del recurso, ha explicado que, al encontrarse el contrato caducado, los abonos no se realizan mediante factura directa, sino a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento "más largo y que genera más complejidad".