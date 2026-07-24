La Casa de Galicia de Valladolid celebrará este sábado la festividad de Santiago Apóstol con actos procesionales y cultu

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Galicia de Valladolid celebrará este sábado, 25 de julio, la festividad de Santiago Apóstol, patrón de Galicia y de España, con una serie de actos religiosos, culturales y gastronómicos que recorrerán las calles de la capital vallisoletana.

La programación comenzará a las 19.45 horas con la salida del Apóstol Santiago desde la sede de la Casa de Galicia, ubicada en la Plaza de Santa Cruz, número 4. La comitiva recorrerá las calles Librería, Plaza de la Universidad y Arzobispo Gandásegui hasta llegar a la iglesia de Santa María de la Antigua.

En este templo dará comienzo a las 20.00 horas una eucaristía en la que todas las Casas Regionales y Provinciales de Valladolid realizarán una ofrenda floral al Santo. La ceremonia estará amenizada por la Coral 'Anduriña', perteneciente a la Casa de Galicia, y al término de la liturgia los asistentes podrán dar el tradicional abrazo al Apóstol Santiago.

Posteriormente, tras la actuación de las agrupaciones de baile y música de la entidad organizadora, la imagen del Apóstol regresará a su sede. Allí se ofrecerá una degustación de empanada y vinos gallegos dirigida a socios, beneficiarios, autoridades e invitados.

Está prevista la asistencia a estos actos del concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, en representación de la Alcaldía, y del portavoz del grupo socialista en Valladolid, Pedro Herrero, además de representantes de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León y de las distintas Casas regionales asentadas en la ciudad.