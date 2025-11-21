La Casa Mantilla de Valladolid se incorpora a la Ruta 'Ríos de Luz' con una iluminación más eficiente con 150.000 euros - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Mantilla de Valladolid se incorpora a la Ruta 'Ríos de Luz' con una iluminación renovada y más eficiente a través de un proyecto que transforma el edificio en un "referente nocturno" al integrar tecnología LED de última generación y un sistema de control inteligente avanzado financiado por el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, y ha contado con un presupuesto de más de 150.000 euros.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado este viernes esta nueva iluminación diseñada por Rafael Gallego, de Aureolighting, coautor de la ruta, un proyecto de iluminación de "vanguardia" de uno de los edificios más emblemáticos del centro de la ciudad.

Se trata de una inversión en el patrimonio vallisoletano que busca preservar el valor de la arquitectura urbana, además de tener en cuenta criterios como la proyección turística de una ciudad "innovadora, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética", ha destacado el regidor, ya que las 180 luminarias LED que se han instalado suponen un consumo mínimo de 2128w, (equivaldría al consumo de un electrodoméstico como un horno o una vitrocerámica).

Durante su intervención, el primer edil ha señalado que la incorporación de la Casa Mantilla a la Ruta 'Ríos de Luz' refuerza el compromiso del Consistorio con una ciudad que "cuida su patrimonio, apuesta por la innovación y se proyecta hacia el futuro con una identidad propia y reconocible".

"Porque esta nueva iluminación no solo embellece uno de nuestros edificios más singulares, sino que también consolida a Valladolid como un referente internacional en iluminación urbana eficiente, sostenible y de alta calidad", ha expresado.

UNA RUTA DE LARGO RECORRIDO

'Ríos de Luz', puesta en marcha a finales de 2010, es un recorrido lumínico por los principales monumentos y entornos de la ciudad y recrea una ruta viva que aúna arte e interés cultural y turístico, con la vida social, comercial y gastronómica de la ciudad.

Desde entonces esta iniciativa ha transformado la noche vallisoletana y convertido a la ciudad en un "referente" del turismo cultural nocturno, apoyándose en numerosos premios nacionales e internacionales, ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, el proyecto 'Ríos de Luz' obtuvo un importante reconocimiento internacional entre 2011 y 2014, convirtiéndose en un referente mundial en iluminación urbana y Valladolid recibió múltiples premios por la calidad, innovación y buenas prácticas del proyecto, además de ser finalista en varios certámenes internacionales.

Esta actuación dad continuidad al proyecto 'Ríos de Luz', tras la puesta en marcha el pasado día 13 de la también renovación lumínica ornamental exterior en la Academia de Caballería, fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación Iberdrola España.

La iniciativa, en ese caso ha contado con una inversión que ha superado los 163.200 euros para realzar la majestuosidad de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad mediante un sistema de iluminación de última generación, eficiente y respetuoso con el entorno.