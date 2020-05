Casado advierte de que el paso a la Fase 1 podría tener limitaciones en zonas con repuntes

Insiste en que la propuesta de que toda CyL avance en la desescalada es "técnica" y "no política" y garantiza que no se ha sentido presionada

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido de que el paso a la Fase 1 de toda la Comunidad el próximo 25 de mayo podría ser mas restrictivo en zonas básicas de salud en las que se registre algún repunte de casos a lo largo de esta semana, lo que significa que en estas áreas se podría avanzar con "limitaciones" en algunas de las cuestiones permitidas en el siguiente paso de la desescalada.

En la rueda de prensa diaria en la se ha analizado la evolución del COVID-19, Casado ha insistido en el anuncio sobre el avance en la desescalada realizado este domingo por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha informado de que este lunes se enviará al Ministerio de Sanidad la propuesta concreta para que todas las zonas básicas de la Comunidad pasen a Fase 1 el próximo lunes.

La consejera ha asegurado que no se ha sentido "presionada" en ningún momento para adoptar esta decisión que, en todo caso, se basa en la "prudencia" y en criterios epidemiológicos y sanitarios ante las cifras de nuevos confirmados registradas en los últimos días. No obstante, ha asegurado no sentirse del todo "cómoda" al anunciar la decisión con una antelación de una semana, ya que no se puede prever el comportamiento del virus y es posible que en algunas zonas haya que avanzar con restricciones.